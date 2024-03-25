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YTB, Türkiye-Macaristan ilişkilerini konu alan bir konferans düzenledi

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), "Dostluğun 100. Yılında: Türkiye- Macaristan İlişkilerinin Altın Çağı" isimli konferans organize etti.

Başkentteki YTB binasında düzenlenen konferansta YTB Başkanı Abdullah Eren, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve Macaristan Ludovika Kamu Hizmetleri Üniversitesi Strateji ve Savunma Çalışmaları Enstitüsünden Dr. Zoltan Egeresi, konuşma yaptı.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev ile Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev de konferansı dinleyici olarak takip etti.

Türkiye-Macaristan ilişkilerinin köklü tarihi

İki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen konferansta konuşan YTB Başkanı Eren, dünyanın her yerinde soydaşlar ve Türk topluluklarıyla tarihi ve kültürel bağları geliştirmeye gayret ettiklerini dile getirdi.

Eren, Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin köklü tarihinin son yıllarda daha belirgin hale geldiğini vurgulayarak iki ülkenin liderleri ve kurumları arasında gelişen ilişkilere dikkati çekti.

İki ülke arasındaki Dostluk Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin 100. yılı olduğuna işaret eden Eren, tarafların kültürel alanda çeşitli etkinlikler düzenlediğini söyledi.

Eren YTB, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumların Macaristan ile Türkiye'nin kültürel bağlarını canlandırmaya çalıştığını ifade etti.

Dünyadaki çatışmaların arttığını ve uluslararası kurumların işlevsizleştiğini vurgulayan Eren, olası çatışmaların dizginlenebilmesi için bölgesel mutabakatlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Gelişen Macar-Türk kültürel ilişkileri

Büyükelçi Matis de konuşmasında Türkiye'nin, Macaristan'da düzenlediği kültür faaliyetleriyle kendini tanıttığını ve son yıllarda Türk kültürünün Macaristan'da önem kazandığını ifade etti.

Büyükelçilik olarak YTB ile başarılı bir işbirliği yürüttüklerine değinen Matis, daha fazla Macar öğrencinin Türkiye burslarından faydalanmasını istediğini dile getirdi.

Matis, Ankara ve İstanbul dışındaki kentlerde de kültürel etkinlik düzenlediklerini kaydederek, Macar kültürüne ait müzik ve resimleri tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

İki ülke ilişkilerinde "altın çağ"

Dr. Egeresi de Macaristan tarihinden bahsettiği konuşmasında, ülkesinin Osmanlı Devleti ile ilişkileri hakkında da dinleyicileri bilgilendirdi.

Türkiye ile Macaristan arasında yaklaşık 100 yıl önce imzalanan Dostluk Anlaşması'na rağmen ilişkilerin 15 yıl öncesine kadar çok yakın olmadığını söyleyen Egeresi, ilişkilerin "altın çağı"nın yaşandığı değerlendirmesinde bulundu.

Egeresi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın 2010'da iktidara gelmesiyle ülkesinin dış politikasının değiştiğini vurgulayarak Macaristan'ın küresel siyasette "kilit ülke" pozisyonunu elde etmeye çalıştığını anlattı.

Macaristan'ın, 2010'da başlattığı "Doğu Açılımı" projesi kapsamında ekonomik manevralarını genişletmek için AB üyesi olmayan doğu ve güney ülkeleriyle ticari ilişkileri artırdığını dile getiren Egeresi, Türkiye ile Macaristan arasındaki artan ticaret hacminin bunu gösterdiğini söyledi.

Egeresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlığı döneminde Macaristan'a Şubat 2013'te ziyarette bulunduğunu anımsattı.

Bu ziyarette, iki ülke arasında "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" kurulması kararı alındığını hatırlatan Egeresi, bunun, ilişkiler bakımından önemli bir ziyaret olduğunu belirtti.

YTB Başkanı Eren, konuşmaların ardından Dr. Egeresi'ye hediye takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel

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