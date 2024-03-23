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TFF Başkanı Büyükekşi, Macaristan ile oynanan maçı izledi

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Macaristan ile oynanan hazırlık maçını Macaristan Başbakanı Viktor Orban, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Sandor Csanyi ile birlikte izledi.

A Milli Futbol Takımı, Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da Macaristan'a hazırlık maçında 1-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Sandor Csanyi ile birlikte takip etti.

Maç öncesinde, devre arasında ve sonrasında sohbet toplantıları yapan Büyükekşi, Orban, Ceferin ve Csanyi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ile Türkiye ve Macaristan arasındaki köklü ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Orban ve Csanyi'ye teşekkür ediyorum"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi çok verimli bir hazırlık maçı oynadıklarını belirterek, "A Milli Futbol Takımımızı ve federasyonumuzu çok iyi ağırlayan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a ve Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Sandor Csanyi'ye misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Ülkelerimiz arasında son derece yakın ilişkiler var. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlık kapsamında oldukça verimli bir hazırlık maçı yaptık. Hazırlıklarımız Avusturya, İtalya ve Polonya gibi ciddi rakiplerle yapacağımız maçlarla devam edecek" diye konuştu.

"Ceferin'le İstanbul'da da bir araya gelip olumlu bir toplantı yapmıştık"

UEFA Başkanı Sayın Aleksander Ceferin'le de İstanbul'dan sonra yeniden bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Büyükekşi, "Ceferin ile geçtiğimiz hafta İstanbul'da 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacağımız 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili hazırlıklar hakkında olumlu bir toplantı yapmıştık. Bugün de Macaristan ile yaptığımız hazırlık maçımızı birlikte izledik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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