Hucüm hattı mükemmel! A Millî Takımımızın kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımımızın, 22 ve 26 Mart tarihlerinde Macaristan ve Avusturya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. Kadroya Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan, Muhammed Şengezer ve Okan Kocuk ilk kez dahil edildi.
A Millî Takımımızın, 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu.
GENÇ YILDIZLAR İLK KEZ KADRODA
A Milli Takım'da Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan, Muhammed Şengezer ve Okan Kocuk forma giymeleri halinde ilk defa A Milli Takım formasıyla sahaya çıkmış olacaklar.
İşte A Milli Takım'ın kadrosu;