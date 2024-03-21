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Macaristan, A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek

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Hazırlık maçında yarın A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek Macaristan, hazırlıklarını tamamladı.

Macaristan Milli Takımı'nın Başkent Budapeşte'ye yaklaşık 1 saat uzaklıktaki tesislerinde teknik direktör Marco Rossi yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Macaristan ile Türkiye arasında Puskas Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.

Kaynak: AA / Spor

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