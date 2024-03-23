Üye Girişi
Haberler

A Milli Futbol Takımı Macaristan'a 1-0 Mağlup Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda oynadığı hazırlık maçında Macaristan'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Szoboszlai'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Lang'ın yaptığı kafa vuruşu Enes Ünal'ın eline çaptı. Hakem Bartosz Frankowski, bu pozisyonun ardından penaltı kararı verdi.

48. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına gelen Dominik Szoboszlai, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

53. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun kaleyi cepheden gören pozisyondan yaptığı vuruşta top kaleci Gulacsi'den döndü. Dönen topu önünde bulan Kenan'ın şutu üstten auta gitti.

65. dakikada Dominik Szoboszlai'nın pasında ceza sahası sağ tarafında topu alan Sallai, bekletmeden ceza yayındaki Varga'ya meşin yuvarlağı aktardı. Varga'nın çektiği sert şutta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

71. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun uzun pasında savunma arkasına sarkan Kenan Yıldız'ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Gulacsi'nin ayaklarıyla müdahalesinde top kornere çıktı.

Stat: Puskas Arena

Hakemler: Bartosz Frankowski, Marcin Boniek, Jakub Winkler

Macaristan: Peter Gulacsi, Botond Balogh (Marton Dardai dk. 67), Adam Lang, Attila Szalai, Loic Nego (Bendeguz Bolla dk. 46), Adam Nagy (Callum Styles dk. 61), Andras Schafer, Milos Kerkez (Zsolt Nagy dk. 61), Roland Sallai (Laszlo Kleinheisler dk. 79), Dominik Szoboszlai, Barbabas Varga (Martin Adam dk. 80)

Yedekler: Denes Dibusz, Balazs Toth, Attila Mocsi,, Daniel Gazdag, Krisztofer Horvath, Zalan Vancsa, Gabor Szalai

Teknik Direktör: Marco Rossi

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Can Uzun dk. 77), Samet Akaydin, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz (Mert Müldür dk. 27), İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü (Arda Güler dk. 61), Yunus Akgün (Barış Alper Yılmaz dk. 76), Kenan Yıldız (Kerem Aktürkoğlu dk. 77), Enes Ünal (Yusuf Yazıcı dk. 61)

Yedekler: Okan Kocuk, Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Abdülkadir Ömür, Kaan Ayhan, Cenk Özkacar, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Gol: Dominik Szoboszlai (dk. 48 pen.) (Macaristan)

Sarı kart: Zsolt Nagy (Macaristan) Samet Akaydin (Türkiye) - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Macaristan Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Macaristan Türkiye maçı CANLI izle! 22 Mart Macaristan Türkiye maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 22-23 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 22-23 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 56. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 20 Mart Yalı Çapkını 63. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 22 Mart Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 22 Mart Ateş Kuşları 48. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 22Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title