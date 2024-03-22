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A Milli Futbol Takımı Macaristan ile Golsüz Berabere Kaldı

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda Macaristan ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Yunus Akgün çalımlarla ceza alanına girmek isterken savunmanın müdahale ettiği top Orkun Kökcü'nün önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yerden çektiği şut direğin hemen yanından auta gitti.

18. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın son çizgiye inmeden çapraz pozisyondan yaptığı vuruşu kaleci Gulacsi iki hamlede kontrol etti.

33. dakikada sağ kanattan Szoboszlai'nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte Sallai'nin yakında mesafeden sağ ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Mert Günok kornere çeldi.

41. dakikada Mert Müldür, sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girerek pasını Hakan Çalhanoğlu'na aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan yerden çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Gulacsi'de kaldı.

Stat: Puskas Arena

Hakemler: Bartosz Frankowski, Marcin Boniek, Jakub Winkler

Macaristan: Peter Gulacsi, Botond Balogh, Adam Lang, Attila Szalai, Loic Nego, Adam Nagy, Andras Schafer, Milos Kerkez, Roland Sallai, Dominik Szoboszlai, Barbabas Varga

Yedekler: Denes Dibusz, Balazs Toth, Attila Mocsi, Martin Adam, Bendeguz Bolla, Laszlo Kleinheisler, Daniel Gazdag, Callum Styles, Zsolt Nagy, Krisztofer Horvath, Marton Dardai, Zalan Vancsa, Gabor Szalai

Teknik Direktör: Marco Rossi

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz (Mert Müldür dk. 27), İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Enes Ünal

Yedekler: Okan Kocuk, Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı, Arda Güler, Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Cenk Özkacar, Can Uzun, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Vincenzo Montella - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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