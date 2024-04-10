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Busem Şeker: Maçı çevireceğimizden emindik ve inancımızı hiç kaybetmedik

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- Busem Şeker: "Maçı çevireceğimizden emindik ve inancımızı hiç kaybetmedik"

İSTANBUL - A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Busem Şeker, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Maçı çevireceğimizden emindik ve inancımızı hiç kaybetmedik" dedi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında sahasında karşılaştığı Macaristan'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli oyuncu Busem Şeker, "Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Herkesin Ramazan Bayramını kutluyorum. Bu maçı kazanacağımızı biliyorduk. İlk devrede yediğimiz talihsiz bir golle geriye düştük. Ama maçı çevireceğimizden emindik ve inancımızı hiç kaybetmedik. Takım arkadaşlarımla birlikte oynadığımız oyunla bunu gösterdik. Hocalarımı ve takım arkadaşlarımı tebrik ederim" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı Macaristan Spor Güncel Haberler

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