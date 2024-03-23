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Marco Rossi: Türk Milli Takımı'nın geleceği parlak

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Marco Rossi : "Türk Milli Takımı'nın geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum"

BUDAPEŞTE - Macaristan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Türkiye'nin, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde iyi bir performans sergilediğini söyleyerek, "Türk Milli Takımı'nın geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum" dedi.

Macaristan, Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Puskas Arena'da karşılaştığı Türkiye'yi 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Macaristan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Rossi, "Onların baskılı oyun tarzını yavaşlatmaya çalıştık. Paslarının çok iyi olduğunu ve kontra ataklarda etkili olduklarını biliyorduk. Birebirde de çok etkili oyuncuları var. Maçın son bölümünde istediğimiz performansı gösteremedik. Szoboszlai ve Varga çok etkili değildi. Yine de iyi bir rakibe karşı önemli bir galibiyet elde ettik. Orban'ın eksikliğiyle defansımızda değişiklik yaptık. Defansta her zaman otomatik hale gelmemiz gerek. Savunma hattımızda alışkanlık olmamasına rağmen iyi bir performans sergiledik" ifadelerini kullandı.

"Montella hoca olarak harika işler yapıyor"

Türkiye'nin, Montella idaresinde etkili bir takım haline büründüğünü belirten Rossi, "Vincenzo olağanüstü biri, oyuncu olarak da harika bir kariyere sahipti. Hoca olarak da harika bir iş yapıyor. Şimdiye kadar Türkiye ile iyi performans sergiledi. Türkiye çok yetenekli oyunculara sahip. Onun hocalığı döneminde Türk Milli Takımı oyuncuları daha istekli ve mutlu şekilde oynuyor. Türk Milli Takımı'nın geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Macaristan Milli Takımı'nın başında 60. maçına Türkiye karşısında çıkan İtalyan teknik adam, çok zor bir dönemde göreve gelmelerine rağmen artık oyuncularının performansıyla taraftarlarını tribüne daha rahat çektiklerini de dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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