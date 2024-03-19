Salih Özcan: Macaristan ve Avusturya maçları bizim için çok önemli olacak

- Salih Özcan : "Macaristan ve Avusturya maçları bizim için çok önemli olacak"

Milli futbolcu Salih Özcan :

"Can'ın bizim milli takımı tercih etmesinden dolayı mutluyum"

"Nuri hoca ile çok iyi anlaşıyoruz"

İSTANBUL - Milli futbolcu Salih Özcan, Macaristan ve Avusturya ile oynayacakları iki maçın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı, 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarını sürdürüyor. Alman ekibi Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takıma çok sayıda genç oyuncunun katıldığını söyleyen Salih Özcan, "Geldiğimiz için çok mutluyuz. Çok genç oyuncu geldi. Onları da bekledik. Antrenmanlar başladı. Önümüzdeki 2 maçı da inşallah yenelim ve sonra bakalım" şeklinde konuştu.

"Bizim için çok önemli iki maç olacak"

Macaristan ve Avusturya ile oynayacakları maçlar hakkında değerlendirmeler yapan başarılı futbolcu, "Evet sert rakip olduklarını düşünüyoruz. Ama bizim için çok önemli iki maç olacak. Onları yeneceğimizi düşünüyorum. Bizim için çok iyi bir test olacak. Biz tam olarak hazır değiliz. Analizlerde neleri daha iyi yapabileceğimizi görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli Takım'ın EURO 2024'te bazı maçlarını Dortmund'da oynayacağının hatırlatılması üzerine Özcan, "O günü dört gözle bekliyorum. Bizim milletle o stat daha sesli olur. Kırmızıya boyayacağız. İnşallah orada iyi maçlar çıkarırız" dedi.

"Can'ın bizim milli takımı tercih etmesinden dolayı mutluyum"

Milli takıma ilk kez davet edilen Can Uzun'un çok heyecanlı olduğunu aktaran Salih Özcan, "Antrenmanda ilk defa gördüm. Heyecanlı ve mutlu. Ben bizim milli takımı tercih etmesinden dolayı mutluyum. Genelde çok mutluyuz. Kenan Yıldız ve Can Uzun'un Türk Milli Takımı'nı seçtikleri için çok mutluyuz. İnşallah iyi bir zaman geçiririz" diye konuştu.

"Nuri hoca ile çok iyi anlaşıyoruz"

Borussia Dortmund'da yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Nuri Şahin ile çok iyi anlaştıklarını belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Nuri hoca ile baya iyi anlaşıyoruz. Geldiği için ben mutluyum. Taktiksel olarak çok yüksek bir kalite geldi takıma. Benimle çok analiz yapıyor. Neyi doğru, neyi kötü yaptığımı anlatmaya çalışıyor. Çok mutluyum Nuri ağabey geldiği için" dedi.