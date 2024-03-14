Macaristan Dışişleri Bakanı: Karadağ AB üyeliğine hazır

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Karadağ'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine hazır olduğunu söyledi.

Szijjarto, Karadağ ziyareti kapsamında, mevkidaşı Filip İvanovic ile görüştü.

Bakanlar, yapılan kapalı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

AB'nin ekonomik ve güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirten Szijjarto, dışarıdan yeni enerji ve dinamizme ihtiyaç olduğunu kaydederek, "Bu yeni enerjinin Batı Balkanlar'dan ve bu tür işbirliklerine hazır, iddialı ülkelerden gelebileceğine inanıyoruz." dedi.

AB'nin genişleme sürecinin Batı Balkanlar için yavaş ilerlediğini belirten Szijjarto, ülkesinin önceliklerinden birinin söz konusu süreci hızlandırmak olacağını söyledi.

Szijjarto, Karadağ'ın üyeliğinin AB'ye çok şey kazandıracağının altını çizerek, "Macaristan hükümetinin tutumu açık, Karadağ AB üyeliğine hazır." diye konuştu.

İvanovic de Macaristan'ın ülkesine AB üyeliği yolunda verdiği desteği önemsediklerini ifade etti.

"Yapıcı diyaloğa yönelik kararlılık ve bağlılık, ülkede siyasi istikrarın tesisi ve korunmasıyla sonuçlandı." diyen İvanovic, vatandaşlarının kendilerinden beklediği temel reformlarda ilerleme kaydetmeye devam edeceklerini kaydetti.

Karadağ, AB aday ülke statüsünü 2010'da almıştı

Bağımsızlığını 2006'da ilan ettikten sonra AB'ye resmi üyelik başvurusunu 15 Aralık 2008'de yapan Karadağ, 17 Aralık 2010'da "aday ülke" statüsü almıştı.

Katılım müzakerelerine 29 Haziran 2012'de başlayan Karadağ'ın, AB'nin bir sonraki üyesi olması bekleniyor.

NATO ile ilk resmi belgeyi (Barış İçin Ortaklık Çerçeve Belgesi) 14 Aralık 2006'da imzalayan ülke, NATO'nun 29. üyesi statüsünü 5 Haziran 2017'de almıştı.