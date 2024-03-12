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A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan maçı için aday kadro açıklandı

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A Milli Futbol Takımı'nın 22 Mart'ta Macaristan ile oynayacağı özel maç için Macaristan'ın aday kadrosu belirlendi. Teknik Direktör Marco Rossi'nin seçtiği 25 futbolcu yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı'nın 22 Mart'ta özel maçta deplasmanda karşılaşacağı rakibi Macaristan'ın aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Marco Rossi tarafından belirlenen aday kadroda 25 futbolcu yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı, 22 Mart Cuma günü Budapeşte'deki Puskas Arena'da Macaristan ile karşılaşacak. Müsabaka TSİ 22.45'te başlayacak. Ay-yıldızlılar ile karşılaşacak Macaristan'da aday kadro açıklandı. Teknik Direktör Marco Rossi'nin belirlediği aday kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Denes Dibusz (Ferencvrosi TC), Peter Gulacsi (RB Leipzig), Balazs Toth (Fehérvr FC)

Defans: Botond Balogh (Parma FC), Marton Dardai (Hertha BSC Berlin), Adam Lang (Omonoia FC), Attila Mocsi (Çaykur Rizespor), Willi Orban (RB Leipzig), Attila Szalai (SC Freiburg), Gabor Szalai (FC Lausanne-Sport)

Orta Saha: Bendeguz Bolla (Servette FC), Milos Kerkez (AFC Bournemouth), Laszlo Kleinheisler (HNK Hajduk Split), Adam Nagy (Spezia Calcio), Zsolt Nagy (Pusks Akademia FC), Loic Nego (Le Havre AC), Andras Schafer (1. FC Union Berlin), Callum Styles (Sunderland AFC)

Forvet: Martin Adam (Ulsan Hyundai FC), Daniel Gazdag (Philadelphia Union), Krisztofer Horvsth (Kecskemeti TE), Roland Sallai (SC Freiburg), Dominik Szoboszlai (Liverpool FC), Zalan Vancsa (KFC Lommelse SK), Barnabas Varga (Ferencvarosi TC) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Marco Rossi Macaristan 22 Mart Spor Güncel Haberler

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