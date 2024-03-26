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Batı Balkanlar'ın AB üyeliği için destek

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Slovenya, Avusturya, Macaristan, Slovakya ve Çekya'nın Batı Balkanlar'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği yoluna destek verme konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

Slovenya Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar ile "Central 5" toplantısı kapsamında başkent Lübliyana'da bir araya geldi.

Fajon, burada yaptığı açıklamada, toplantıda AB'nin genişlemesi, Batı Balkanlar'ın AB üyelik süreci, düzensiz göç, Ukrayna'ya destek hususlarına yer verdiklerini söyledi.

Bakanlar'ın AB'nin genişlemesi hususunda hemfikir olduğunu belirten Fajon, "Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya Dışişleri Bakanlarıyla birlikte Batı Balkan ülkelerine AB yolunda desteğimizi bir kez daha ifade ettik." dedi.

Fajon, Bosna Hersek ile AB katılım müzakerelerinin başlatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi, toplantıda Bosna Hersek'e nasıl yardım edebileceklerini görüştüklerini kaydetti.

Ukrayna'nın yeniden inşası projelerine yardım sağlanması gerektiğini söyleyen Fajon, "Ukrayna'nın kalıcı ve adil bir barışa ulaşmasına ve hem AB mekanizmaları yoluyla hem de ülkeyi yeniden inşa etmesine yardımcı olmalıyız. Slovenya burada özellikle mayınların temizlenmesi, mağdurların rehabilitasyonu ve mağdurlara psikososyal yardım sağlanması alanlarında çok aktif olmaya devam edecek." diye konuştu.

Fajon, bölgedeki düzensiz göç konusunda, insan kaçakçılığı sorununun birlikte çözülmesi hususunda mutabık olduklarını kaydetti.

Görüşmede ayrıca, Karadağ'ın AB üyelik sürecini hızlandırma konusunun da görüşüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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