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Vincenzo Montella: Genel performanstan memnunum

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Vincenzo Montella : "Genel performanstan memnunum"

BUDAPEŞTE - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yenilgiye rağmen Macaristan karşısında gösterilen performanstan memnun olduğunu söyledi.

Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, Puskas Arena'da karşılaştığı Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Genel performanstan memnun olduğumu söyleyebilirim. Macaristan'ın son maçlarına göre onlara çok az fırsat verdik. Kurgusal oyuna geldiğimizde çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Galler maçına göre sahada çok daha iyi duran bir takımımız vardı. Bizim için çok iyi biri test oldu. Çok tempolu geçen bir maçtı. Maçın sonucu sadece kötü bir pozisyondan doğdu. Aslında rakibin ceza sahasında da ona benzer bir pozisyon yaşandı. Sadece o pozisyondan dolayı kaybettik. Çok fazla gol kaçırdık, futbolda maalesef böyle şeyler olabiliyor, oraya gelip o pozisyonları bulmak ve değerlendirmek gerek" ifadelerini kullandı.

"Hakan'ın çok olgun bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz"

Montella, Hakan Çalhanoğlu'nun milli takım performansını da değerlendirerek, "Hakan'ın çok olgun bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ne zaman oyunu hızlandırması ve yavaşlatması gerektiğini çok iyi biliyor. Şu andan itibaren Hakan'a bir eleştiri gelirse bunu anlayamayacağımı söyleyebilirim. Çünkü gerçekten muazzam bir futbolcudan bahsediyoruz" diye konuştu.

Hakan Çalhanoğlu'nun bugün 83. milli maçına çıktığı ve en çok milli maça çıkan oyuncular sıralamasında Hamit Altıntop'u geçtiğinin hatırlatılması üzerine İtalyan çalıştırıcı, "Bunu bilmiyordum. Bilseydim oynatmazdım" cümlelerine yer verdi.

"Futbolcuların hepsi oynamayı hak ediyor"

Avusturya ile 26 Nisan Salı günü Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak hazırlık maçında kadroda nasıl değişiklikler yapacağı yönünde gelen soruyu Montella, "Bu konu üzerinde düşüneceğim. Futbolcularımızın fiziksel durumunu değerlendirmemiz gerek. Kafamda şöyle bir plan da var, daha az forma şansı bulan, dakika almayan gençleri de bu tarz tecrübe kazanacakları maçlarda değerlendirmek istesem de herkes burada oynamayı hak ediyor. Unuttuğumuz bir konu var, benden önce başlayan bir yolculuk vardı, benimle birinci bitirerek tarihte ilk kez bir şampiyonaya lider olarak gittik. Bu futbolcuların sayesinde bunu yaptık, hepsi oynamayı hak ediyor. İyi bir değerlendirme yaptıktan sonra kararlarımı vereceğim" şeklinde cevaplandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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