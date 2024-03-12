Üye Girişi
Haberler

NATO'ya Katılım Yıl Dönümü Ankara'da Kutlandı

Güncelleme:

Çekya, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Slovakya, Slovenya, Romanya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın NATO'ya katılımlarının yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Büyükelçiler ve askeri erkanın katıldığı etkinlikte konuşmalar yapıldı.

Çekya, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Slovakya, Slovenya, Romanya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın NATO'ya katılımlarının yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Çekya'nın Ankara Büyükelçiliği konutunda düzenlenen resepsiyona, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Jan Psenica, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Alexandru Tinca, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Vaino Reinart, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Basat Öztürk ve askeri erkan katıldı.

Büyükelçi Vacek, burada yaptığı konuşmada, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Slovakya, Slovenya, Romanya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın NATO'ya katılımının yıl dönümünü Türkiye'de kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin, Çekya'nın eski dostu, sağlam ortak ve güvenilir müttefik olmasının yanı sıra Avrupa-Atlantik işbirliğinin güçlü bir dayanağı olduğunu vurgulayan Vacek, Türkiye'nin NATO'nun güneydoğu kanadının temel taşı olduğunu kaydetti.

Vacek, "Avrupa'da halkımız bağımsızlığın ve özgürlüğün bedelinin ne olduğunu çok iyi öğrendiler. (Eski) Sovyetler Birliği'nin onlarca yıldır süren acımasız siyasi baskısından ve acımasız ekonomik sömürüsünden sonra sonunda özgür dünyaya geri döndük." ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım sağladığını hatırlatan Vacek, "Ülkelerimize 20-25 yıl önce NATO'nun kapısını açan ve kabul eden müttefiklerimize de teşekkür ediyoruz." dedi.

Vacek, yıl dönümünün Ukrayna-Rusya savaşına tanıklık ettiğine işaret ederek Rusya'nın bir an önce askeri güçlerini Ukrayna'dan geri çekmesi gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Öztürk de söz konusu ülkelerin NATO'ya katılım dönemlerine ilişkin bilgiler paylaştı.

Öztürk, 1999'da Macaristan, Polonya ve Çekya'nın, 2004'te Estonya, Litvanya, Letonya, Romanya, Bulgaristan, Slovakya ve Slovenya'nın NATO'ya katıldığını hatırlattı.

Söz konusu ülkenin NATO'ya katılımının yıl dönümünü kutlayan Öztürk, bu ittifaka son zamanlarda İsveç ve Finlandiya'nın da katıldığını söyledi.

Öztürk, müttefik ülkelerin hepsinin NATO'da uyumlu ve üretken ilişkilerinden, kapsayıcı ve verimli işbirliğinden umutlu olduğunu kaydetti.

NATO ittifakının en önemli özelliğinin "ağırlık merkezi" olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Bu, müttefikler arasındaki birliktir ve bu ancak gerçek bir dayanışmayla kanıtlanabilir." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Bulgaristan Macaristan Slovenya Litvanya Slovakya Estonya Letonya Polonya Romanya Ankara Savunma Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Orhaneli adayı Ömer Din kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Orhaneli belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Mustafakemalpaşa adayı Burak Çelik kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Mustafakemalpaşa belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Mudanya adayı Enes Bayraktar kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Mudanya belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kestel adayı Ahmet Demirağ kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Kestel belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Keles adayı Ramazan Ay kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Keles belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karacabey adayı Muammer Altun kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Karacabey belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi İnegöl adayı Hasan Eroğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir İnegöl belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Harmancık adayı Ramazan Yakın kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Harmancık belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Gürsu adayı Seçmen Ergene kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Gürsu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Gemlik adayı Ahmet Vakkas Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Gemlik belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Büyükorhan adayı İsmail Şaşkın kimdir? 2024 Saadet Partisi Bursa Büyükorhan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Susurluk adayı Murat Savut kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Susurluk belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Sındırgı adayı İbrahim Esen kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Sındırgı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Savaştepe adayı Mustafa Arslantekin kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Savaştepe belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Manyas adayı Mustafa Erbakan Arslantekin kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Manyas belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title