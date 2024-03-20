Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği Geleneksel İftar Programı Gerçekleştirildi

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin geleneksel iftar programının 10.'su gerçekleştirildi.

Ankara'daki bir otelde Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'in ev sahipliğinde düzenlenen iftara, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, iftar saatinde salonda ezan okundu ve dua edildi.

Davetlilere, Macaristan mutfağından geleneksel lezzetler sunuldu.

Bakan Yardımcısı Yıldız, programda yaptığı konuşmada, Macaristan'ın, Türkiye'nin Avrupa'daki soydaşı ve dostu olarak görüldüğünü söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerden bahseden Yıldız, son dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Victor Orban arasındaki dostluğun ikili ilişkileri pekiştirdiğini belirtti.

"Ticaret ve sanayi alanlarında yeni ufuklar keşfediyoruz"

Büyükelçi Matis de bütün zorluklara rağmen ramazanda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, "Dünyada Müslümanlara ve Hristiyanlara karşı yapılan birçok zulme rağmen ramazan ayının hala birleştirici bir güç olduğuna inanmaktayız." dedi.

Ukrayna-Rusya savaşına değinen Matis, "Her şeyden önce bölgemizdeki Ukrayna-Rusya savaşında her iki taraf ile konuşabilen tek ciddi aktör olan ülkenizin hariciyecilerini tebrik etmek isterim. Değerli meslektaşlar, Türkiye bölgede ve küresel anlamda da önemli bir ülke olmaya devam edebilmeyi sizin sayenizde kazandı." diye konuştu.

Matis, Türkiye-Macaristan ikili ilişkilerine değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki kez Macaristan'ı ziyaret ettiğini, Macaristan Başbakanı Orban'ın da Türkiye'ye son bir yılda üç resmi ziyarette bulunduğunu kaydetti.

"Dışişleri Bakanlarımız Ankara'da ve Budapeşte'de de birden fazla, üçüncü şehirlerde de birçok kez bir araya geldiler." ifadesini kullanan Matis, 2023'ün en önemli faaliyetinin Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşmasının imzalanmasının 100. yıl dönümünde "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı" olduğunu söyledi.

Bu toplantıda, ikili ilişkilerin geliştirildiğini, stratejik seviyeye yükseltildiğini vurgulayan Matis, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen seneki ticaret hacmimiz yüzde 19 büyüme ile 4,3 milyar dolara çıktı, enerji alanında görülmemiş işbirliği alanlarını açtık, karşılıklı yatırımlar çekmeye devam ediyoruz, şirketlerin katılımıyla ilk JETCO toplantımızı gerçekleştirdik, ticaret ve sanayi alanlarında yeni ufuklar keşfediyoruz."