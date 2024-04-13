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A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Cup'ta 7. oldu

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Portekiz'in Oeiras kentinde düzenlenen Billie Jean King Cup Avrupa/ Afrika Grup 1'de mücadele eden ve grupta kalmayı garantileyen A Milli Kadın Tenis Takımı, İsveç ve Macaristan'ı mağlup ederek grubunu 7. olarak tamamladı.

Complexo de Tenis Do Jamor Kulübü'nde oynanan karşılaşmalarda A Milli Kadın Takımı, sıralama maçlarını İsveç ve Macaristan ile oyandı. Milliler, İsveç'i 2-1, Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.

İsveç serisinin ilk maçında Çağla Büyükakçay'ın Lea Nilsson'a 4-6, 6-2, 3-6 mağlup olmasıyla seride İsveç 1-0 öne geçti. Serinin ikinci karşılaşmasında Ayla Aksu, Jacqueline Cabaj Awad'ı 6-4, 3-6, 7-5 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Serinin kazananını belirleyecek çiftler maçında Zeynep Sönmez/Berfu Cengiz ikilisi Lea Nilsson/Jacqueline Cabaj Awad çiftini 6-3, 6-1 yenerek seride Türkiye 2-1 kazandı.

Türkiye-Macaristan serisinin ilk maçında korta çıkan Çağla Büyükakçay, Adrienn Nagy'i 6-4, 7-5 yenerek millileri 1-0 öne taşıdı. Son iki maça Macaristan'ın çıkmaması ile Türkiye, Macaristan'a karşı korttan 3-0 üstün ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Billie Jean Macaristan Portekiz Afrika Tenis İsveç Spor Güncel Haberler

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