Macaristan Dışişleri Bakanı: Ukrayna'ya asker göndermek tehlikeli olur

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin Ukrayna'ya silah tedarik etmek yerine insani yardım üzerine odaklandığını belirterek, "Ukrayna'ya NATO üyesi ülkeler tarafından asker gönderilmesi tehlikeli bir eylem olur" dedi.

Vişegrad Dörtlüsü'nü oluşturan Polonya, Çekya, Slovakya ve Macaristan'ın Dışişleri Bakanları Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya geldi. Dört bakanın görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, toplantıda Ukrayna'daki son durum, askeri yardımın attırılması ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti. Göç ve enerji konularındaki sorunların Vişegrad Grubu üyelerini birleştiren sorunlar olduğunu ifade eden Lipavsky, "Ukrayna'ya yardım konusundaki tutumumuz değişmedi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı uluslararası hukukun ihlalidir, Ukrayna'nın tüm topraklarını geri alması gerektiği konusunda Vişegrad Dörtlüsü olarak hemfikiriz" dedi.

"Ukrayna'da barış ancak diplomatik yolla elde edilebilir"

Ülkesinin Ukrayna'ya silah tedarik etmediğini belirten Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ise, "Macaristan'a göre NATO üyesi ülkeler aracılığıyla Ukrayna'ya asker gönderilmesi tehlikeli bir eylem olur" ifadelerini kullandı. Szijjarto, ülkesinin Ukrayna'ya insani yardım sağlamaya odaklandığını aktardı.

Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, ülkesinin Ukrayna'da barışın ancak diplomatik yolla elde edilebileceği görüşünde olduğunu söyledi.

"Saldırının kurbanını müzakereye çağırmak uygunsuzdur"

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ise Slovakya Dışişleri Bakanı Blanar'ın sözlerine, "Saldırının kurbanını müzakereye çağırmak uygunsuzdur, bu fiili olarak mağdura teslim olma çağrısı anlamına gelecektir" şeklinde yanıt verdi.

Çekya'yı Ukrayna'ya mühimmat tedarik edilmesi inisiyatifinden dolayı tebrik eden Sikorski, söz konusu inisiyatife yalnızca mali değil, mühimmatın etkili şekilde cepheye ulaşması için lojistik açıdan da katkı sunabilecek olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. - PRAG