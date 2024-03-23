Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Attila Szalai'den bomba yorumlar: Fenerbahçe inşallah garanti şampiyon

A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından 2021-2023 yılları arasında Fenerbahçe formasını da giyen Macaristanlı savunma oyuncusu Attila Szalai, basın mensuplarına Türkçe açıklamalarda bulundu.

"ESKİ DOSTLARIMLA KONUŞTUM, MUTLUYUM"

Mücadeleyi değerlendiren Szalai, "Güçlü bir takıma karşı iyi oynadık. Savunmada ve hücumda iyi çalıştık ve kazandık. Çok mutluyuz. Ama biraz yorgunuz. Oyunumuzda son 10 dakikada biraz problem de vardı. Her şey iyi ve güzel gidiyor. Çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'de çok iyi oyuncular ve çok iyi bir takım var. Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün var. Arda Güler ve İrfan Can Kahveci de var, benim arkadaşlarım. Eski dostlarımla bugün konuştum, mutluyum" dedi.

"FENERBAHÇE GARANTİ ŞAMPİYON"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını takip ettiğini anlatan Szalai, "Fenerbahçe'nin her maçını izliyorum. Şampiyonluk bekliyorum. Başarılar bekliyorum inşallah. Güzel günler bekliyorum. Fenerbahçe inşallah garanti şampiyon" dedi.

"ALMANYA'DA MUTLUYUM"

Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da kiralık olarak forma giyen savunma oyuncusu, "Almanya'da mutluyum. Çok maç oynamadım ama sıkı çalışıyorum. Daha güzel günler gelecek. Takım arkadaşım Ozan Kabak ile konuştum biraz. Özledim Ozan'ı, kardeşim iyi oynadı" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE İYİ BİR ATMOSFER VAR"

Türkiye ve Macaristan'ın EURO 2024'teki hedeflerine dair de konuşan Szalai, "Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var. Yeni bir teknik ekip var. İyi çalışıyorlar. İyi bir atmosfer de var. Her şey olabilir. Bizim de zor bir grubumuz var. İnşallah gruptan çıkarız. İyi bir ekibimiz var. Genç bir takımımız var. Her geçen gün çalışıyoruz. Bakacağız" diyerek sözlerini tamamladı.