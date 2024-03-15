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Macar Milli Günü'nde Lajos Kossuth'un Kütahya'daki Sürgün Evi Törenle Anıldı

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Macaristan'ın milli kahramanı Lajos Kossuth'un Kütahya'da sürgün hayatı yaşadığı evde düzenlenen törende, Macaristan'ın Özgürlük Savaşı'nın 176. yıl dönümü kutlandı. Törende Türk ve Macar milli marşları okundu, Kossuth Anıtı'na çelenkler bırakıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türkiye ile Macaristan arasında Kütahya'da atılan anlamlı temellerin önemine vurgu yaparak, iki ülke arasındaki işbirliklerinin tarihe ışık tuttuğunu belirtti.

Macar Milli Günü dolayısıyla, Macaristan'ın milli kahramanı Lajos Kossuth'un 1850-1851 yıllarında Kütahya'da sürgün hayatı yaşadığı, 42 yıl önce müzeye dönüştürülen evde tören düzenlendi.

Macaristan'ın Özgürlük Savaşı'nın 176. yıl dönümü etkinliklerinde, bu ülkenin milli kahramanı Lajos Kossuth, Kütahya'daki törenle anıldı.

Börekçiler Mahallesi'nde 1982'de "Macar Evi" adıyla müzeye dönüştürülen konağın bahçesindeki törende ilk olarak Türk ve Macar milli marşları okundu, Kossuth Anıtı'na çelenkler bırakıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, törende yaptığı konuşmada, soydaş bir ülkenin temsilcilerini kentte ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türk milletinin kendi bağımsızlıklarına verdikleri kıymet kadar diğer milletlerin dekine de değer verdiğini dile getiren Işın, şunları söyledi:

"Biz Türk milleti olarak samimi bir milletiz, dostluklarımıza önem veririz. Dostumuzu da düşmanımızı da iyi tanırız. Dostlarımızı her zaman misafir etmekten gurur duyarız. Bu bizim milletimizin şiarıdır. Hele hele Macaristan gibi soydaş bir ülkenin kurucusuna ev sahipliği yapmak bizim için ayrıca bir şereftir."

"Kossuth'un buradaki özgürlük mücadelesi bir umut ışığıdır"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da Türkiye ile Macaristan arasında Kütahya'da anlamlı temellerin atıldığını vurguladı.

Çam, iki dost ve soydaş ülkenin yaptığı çalışmalara buradaki programın önemli bir mesaj olduğunu ifade ederek, "Bu aynı zamanda iki devlet için geleceğe ışık tutan bir yol haritasıdır. Sadece bize değil başta Gazze olmak üzere özgürlük mücadelesi veren bütün her yere Kossuth'un buradaki özgürlük mücadelesi bir umut ışığıdır. Başta kültürel çalışmalar olmak üzere yapacağımız bütün işbirlikleri için tarihimiz bize yol haritası çizmektedir." diye konuştu.

2024'ün Türk-Macar Kültür Yılı olarak belirlendiğini hatırlatan Çam, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 etkinlik hazırladıklarını ve Macaristan'da bu etkinlikleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ise 15 Mart'ın kendileri için önemine değindi.

Ülkesinin özgürlük kahramanlarından en önemlisinin Lajos Kossuth olduğunu bildiren Matis, "Lajos Kossuth, Kütahya ile Macaristan ve Türkiye ile Macaristan arasında çok önemli bir bağ. Bundan dolayı da Lajos Kossuth'un anısını burada hep beraber yaşatmamız gerekiyor. Bunun için ildeki tüm yöneticilere ve Kütahyalılara çok teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde bu güzel anı yaşıyor ve bu müzeyi yaşatıyoruz." ifadesini kullandı.

Matis, Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında Macaristan kültürünün Kütahya'da ve Türkiye'de farklı etkinliklerle tanıtılacağını sözlerine ekledi.

Programda, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ve Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral da katılımcılara hitap etti.

Anma programının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde Macar müzisyen ve dans grupları gösteri sundu.

Lajos Kossuth

Macaristan'ın 1848-1849 yıllarında Özgürlük Savaşı'nı yöneten Lajos Kossuth, Avusturya Ordusunu ülkesinden çıkardıktan sonra cumhuriyeti ilan etti ve ülkenin ilk cumhurbaşkanı oldu.

Rusların yardımıyla yeniden ülkesine saldıran Avusturya Ordusuna yenilen Kossuth, ailesiyle sürgüne geldiği Kütahya'da 1850-1851 yıllarında kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kossuth'un Kütahya'daki iki katlı ve 7 odalı evini restore ederek, 1982 yılında müzeye dönüştürdü.

Kaynak: AA / Güncel

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