Macaristan Teknik Direktörü Rossi: Türkiye maçı önemli bir prova olacak

Hazırlık maçında yarın sahasında Türkiye'yi konuk edecek Macaristan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Marco Rossi, Türkiye ile oynayacakları karşılaşmanın, katılacakları Avrupa Şampiyonası için çok iyi bir prova olacağını söyledi.

Marco Rossi, karşılaşmanın oynanacağı Puskas Arena'da düzenlenen basın toplantısına kaleci Peter Gulacsi ile katıldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı yakından tanıdığına dikkati çeken Rossi, "Montella Türkiye'de göreve geldiğinden bu yana çok iyi performans gösteriyor. Türkiye çok modern ve agresif bir şekilde futbol oynuyor. Çok yetenekli ve ofansif oynayan oyunculara sahipler. İtalyan teknik direktörler için bu tutku çok önemli. Biz bu maçı önemli bir test olarak görüyoruz. Katılacağımız Avrupa Şampiyonası için önemli bir prova olacak." dedi.

Rossi, "Türkiye ve Macaristan EURO 2024'de sürpriz yapabilir mi?" sorusuna, "Macaristan 1950'de altın jenerasyonu yaşadı. Ondan sonra da zaman zaman iyi performanslar gösterdi. Son olarak 1986'da Dünya Kupası'na katıldık. Bu Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan ve Türkiye sürpriz takımlar olabilir. Özellikle Türkiye'den bahsediyorsak Türkiye büyük bir sürpriz yapabilir. Macaristan için ise böyle bir başarı için çok iyi performans göstermemiz gerek." yanıtını verdi.

Peter Gulacsi: "Çok büyük bir tutkuyla oynamayı planlıyoruz"

Macaristan Milli Takımının kalecisi Peter Gulacsi ise yarın tutkulu bir futbol ortaya koyarak galip gelmek istediklerini vurgulayarak, "Türk Milli Takımı son dönemde çok gelişti, özellikle Montella'nın takımın başına geçmesinden sonra. Türkiye çok güçlü bir ekip. Son dönemde Türkiye, çok disiplinli ve iyi bir görüntü veriyor. Kulübüm Leipzig ile Beşiktaş'a karşı oynadım. Türk Milli Takımı'nda da çok yetenekli oyuncular var. Bundesliga'da da çok fazla Türk oyuncu var. Türk futbolu hakkında oldukça bilgi sahibiyim." değerlendirmesinde bulundu.

Gulacsi, "Macaristan ve Türkiye'nin yenilmezlik serileri var. Yarın bu serilerden biri bozulur mu?" sorusuna, "Son yıllarda Macaristan olarak Türkiye'ye karşı çok maç oynadık. Yarınki maç bambaşka olacak. Çok büyük bir tutkuyla oynamayı planlıyoruz. Antrenmanlarda uyguladığımız sistemi uygulamaya çalışacağız. Yarın da kazanmak için elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.

Deneyimli file bekçisi, EURO 2024'de Almanya, İsviçre ve İskoçya ile mücadele edecek Macaristan'ın gruptan çıkma şansının sorulması üzerine ise "Avrupa Şampiyonası'nda kolay bir grup yok. Her takım çok güçlü ve yetenekli. Bizim grubumuzda üç farklı tarzı temsil eden takım yer alıyor. Almanya çok agresif bir takım, İsviçre çok modern bir futbol oynuyor, İskoçya'da Premier Lig'de oynayan çok yetenekli oyuncu var. Bu ay iki hazırlık maçımız var, haziranda bir kampımız var. Gruptan çıkmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.