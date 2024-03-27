Avusturya'da fark yedik! Millilerden tatsız prova

Hazırlık maçında Vincenzo Montella'nın yönetimindeki Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Ralf Rangnick'in ekibi Avusturya ile kozlarını paylaştı. Ernest-Happel Stadyumu'ndaki maçı A Milli Takımımız 6-1 kaybetti.

FARK YEDİK

Maçı farklı kazanan Avusturya'nın gollerini ise 2. dakikada Xaver Schlager, 44, 48 ve 59. dakikalarda Michael Gregoritsch, 78. dakikada Christoph Baumgartner, 90+5'te ise Maximillian Entrup kaydetti. Millilerimizin tek golünü ise 25. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu attı.

İKİNCİ HAZIRLIK MAÇINDA DA YENİLDİK

İlk maçında Macaristan'a deplasmanda 1-0 yenilen Türkiye, bu sonuçla birlikte liglere verilen milli arada oynadığı ikinci hazırlık maçından da mağlubiyetle ayrılırken Avusturya galibiyet serisini 5 maça çıkardı.