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Avusturya'da fark yedik! Millilerden tatsız prova

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Hazırlık maçında Vincenzo Montella'nın yönetimindeki Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Ralf Rangnick'in ekibi Avusturya ile kozlarını paylaştı. Ernest-Happel Stadyumu'ndaki maçı A Milli Takımımız 6-1 kaybetti.

FARK YEDİK

Maçı farklı kazanan Avusturya'nın gollerini ise 2. dakikada Xaver Schlager, 44, 48 ve 59. dakikalarda Michael Gregoritsch, 78. dakikada Christoph Baumgartner, 90+5'te ise Maximillian Entrup kaydetti. Millilerimizin tek golünü ise 25. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu attı.

Avusturya'da fark yedik! Millilerden tatsız prova

İKİNCİ HAZIRLIK MAÇINDA DA YENİLDİK

İlk maçında Macaristan'a deplasmanda 1-0 yenilen Türkiye, bu sonuçla birlikte liglere verilen milli arada oynadığı ikinci hazırlık maçından da mağlubiyetle ayrılırken Avusturya galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Avusturya'da fark yedik! Millilerden tatsız prova

Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı Avusturya Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Kamil Elatik:

Hazirlik maci sonucta bisey ifade etmez

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Tolga Tplg:

Süper oldu. İstanbul milli takımına az bile.

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