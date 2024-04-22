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Türkiye Kürek Milli Takımı, 2024 Avrupa Kürek Olimpiyat Kota Yarışları'nda mücadele edecek

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Türkiye Kürek Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Kürek Olimpiyat Kota Yarışları'nda olimpiyat kotası almak için mücadele edecek. Takım, Tek Çifte ve Hafif Kilo İki Çifte kategorilerinde yarışacak.

Türkiye Kürek Milli Takımı, 25-28 Nisan tarihlerinde Macaristan'ın Segedin kentinde düzenlenecek 2024 Avrupa Kürek Olimpiyat Kota Yarışları'nda, olimpiyat kotası almak için mücadele edecek.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota veren ve European Rowing tarafından düzenlenen 2024 Avrupa Kürek Olimpiyat Kota Yarışları'na Türkiye Kürek Milli Takımı, 4 sporcu ve 3 ekiple katılım sağlayacak. En iyi ekipleriyle Tek Çifte ve Hafif Kilo İki Çifte kategorilerinde kota için mücadele edecek olan Kürek Milli Takımı, Macaristan'da olimpiyat kotası elde etmek için ter dökecek.

Geçtiğimiz yıl 23 yaş altı kadınlarda dünya şampiyonluğuna ulaşan Elis Özbay ve yine geçtiğimiz yıl 23 yaş altı erkeklerde Avrupa şampiyonu olan Cevdet Ege Mutlu, tek çifte kategorisinde ay-yıldızlı tayt ile Türkiye'yi temsil edecek. 2023 Dünya Yaz Üniversite Oyunları altın madalya sahibi Enes Gök ve 19 yaş altı Erkekler kategorisi dünya şampiyonu ve Avrupa ikincisi Halil Kaan Köroğlu'ndan oluşan Hafif Kilo İki Çifte ekibi ise bu kategoride kota almak için mücadele edecek.

Milli takım, kota yarışlarında şu ekiple yer alacak:

Elis Özbay

Kadınlar Tek Çifte (W1X)

Cevdet Ege Mutlu

Erkekler Tek Çifte (M1X)

Enes Gök - Halil Kaan Köroğlu

Hafif Kilo İki Çifte (LM2X) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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