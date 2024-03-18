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Türkiye Kadınlar Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

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16-18 Mart 2024 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nın son gününde müsabakalar tamamlandı. Kadınlarda Türkiye, 85 puan farkla şampiyon oldu. Türkiye toplamda 180 puan toplarken, ikinci Macaristan 105 puan, üçüncü Azerbaycan ise 100 puan aldı.

16- 18 Mart 2024 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nın son gününde müsabakalar tamamlanırken Kadınlarda Türkiye 85 puan farkla şampiyon oldu.

Antalya Kepez'de Turgut Özal Spor Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası son

gününde de birbirinden çekişmeli anlara sahne oldu. Kadınlarda takım sıralamaları belli oldu ve Türkiye topladığı 180 puanla ve 85 puan farkla takım halinde şampiyonluğu elde ederken, ikinci

Macaristan 105 puan, üçüncü Azerbaycan ise 100 puan topladı.

Grekoromen stilde ise, İran 235 puanla şampiyon olurken, Türkiye 165 puanla ikinci, Özbekistan ise 135 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Serbest stilde, İran 235 puanla şampiyon olurken, Türkiye 170 puanla ikinci, Azerbaycan ise 122 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda serbest ve grekoromen stilde son gün madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Kadınlar

55 Kilogram

1. Aziza Shumkarova (Kırgızistan)

2. Sahra Karakaya (Türkiye)

3. Nargiz Samadova (Azerbaycan)

3. Ezo Can (Türkiye)

65 Kilogram

1. Alicja Nowosad (Polonya)

2. Eniko Elekes (Macaristan)

3. Beyza Nur Akkuş (Türkiye)

3. Sarah Schullian (Almanya)

76 Kilogram

1. Veronika Nyikos (Macaristan)

2. Patrycja Dorota Cuber (Polonya)

3. Elmira Yasin (Türkiye)

3. Tülin Öztürk (Türkiye)

Grekoromen

63 Kilogram

1. Aytjan Khalmakhanov (Özbekistan)

2. Behnam Erfan Jarkani (İran)

3. Enes Ülkü (Türkiye)

3. Ozodbek Khalimboev (Özbekistan)

82 Kilogram

1. Mohammad Yadollah Arjmanddashtaki (İran)

2. Seyed Reza Seyed Hamed Azarshab (İran)

3. Taha Çakmak (Türkiye)

3. Yunus Emre Yılmaz (Türkiye)

130 Kilogram

1. Abolfazl Gholamhossein Fathitazangi (İran)

2. Laszlo Darabos (Macaristan)

3. Cemal Yusuf Bakır (Türkiye)

Serbest

65 Kilogram

1. Sajad Gholamhassan Pirdayeh(İran)

2. Musa Verdiyev(Azerbaycan)

3. Nikoloz Beshidze(Gürcistan)

3. Dominik Jakub Jagusz(Polonya)

86 Kilogram

1. Abolfazl Yaser Rahmani Firouzjaei (İran)

2. Sadig Mustafazade (Azerbaycan)

3. Mohammad Ali Im Alievitc (Fransa)

3. Nikoleishvili Tamaz (Gürcistan)

125 Kilogram

1. Hakan Büyükçıngıl (Türkiye)

2. Ömer Faruk Dizikara (Türkiye)

3. Yusif Dursunov (Azerbaycan)

3. Meliksah Kuru (Türkiye) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Macaristan Azerbaycan 18 Mart Türkiye Antalya Spor Güncel Haberler

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