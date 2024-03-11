Üye Girişi
Haberler
BBC

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Trump'ın Ukrayna'ya yardım etmeyeceğini söyledi

Güncelleme:

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçilmesi halinde Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı verdiği mücadeleyi finanse etmeyeceğini söyledi. Orban, Trump'ın Ukrayna-Rusya savaşına 'bir kuruş bile vermeyeceğini' belirtti ve 'Bu yüzden savaş sona erecek' dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçilmesi halinde Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı verdiği mücadeleyi finanse etmeyeceğini söyledi.

Florida'da Trump ile görüştükten sonra açıklama yapan Orban, Trump'ın Ukrayna-Rusya savaşına "bir kuruş bile vermeyeceğini" belirtti ve "Bu yüzden savaş sona erecek" dedi.

Eski ABD başkanı Trump, Ocak ayında yaptığı bir konuşmada, seçilmesi halinde savaşı "24 saat içinde" sona erdirme vaadinde bulunmuş, ancak ayrıntı vermemişti.

Orban, bu yıl Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde müttefiki gördüğü Trump'ı açıktan destekliyor.

Orban Pazar günü Macaristan'ın M1 TV kanalına verdiği demeçte "Ukrayna'nın kendi ayakları üzerinde duramayacağı aşikar" dedi ve ekledi:

"Eğer Amerikalılar Avrupalılarla birlikte para ve silah vermezse savaş biter. Ve eğer Amerikalılar para vermezse, Avrupalılar tek başlarına bu savaşı finanse edemezler. O zaman da savaş biter."

Orban, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının nasıl sona erdirileceğine dair "oldukça detaylı planları" olduğunu söyledi, ancak detay vermedi.

Trump, Orban'ın TV röportajı hakkında herhangi bir yorum yapmadı.

Cuma günü Trump'ın Florida'daki malikanesinde yaptıkları toplantıda eski ABD başkanı, "Viktor Orban'dan daha iyi, daha akıllı bir lider yok. O muhteşem" diyerek konuğunu övdü.

Orban, ABD ziyareti sırasında Başkan Joe Biden ile görüşmedi.

Bir liderin ziyaret ettiği ülkenin lideri yerine eski mevkidaşlarıyla görüşmesi sıra dışı bir durum.

Macaristan Başbakanı, Ukrayna işgalinin başlangıcından bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkilerini sürdürmesi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) liderleri tarafından zaman zaman eleştirilmişti.

Orban, birçok Batılı ülkeden farklı olarak Kiev'in nükleer silahları olan Rusya'ya karşı kazanamayacağını savunuyor ve Ukrayna'ya silah göndermeyi reddediyor.

AB liderleri, Trump seçilirse ABD'nin Ukrayna'ya ve NATO askeri ittifakına yaptığı askeri ve mali yardımda önemli bir azalma olacağından endişe ediyor.

ABD Kongresi'nde Ukrayna'ya 60 milyar dolarlık askeri yardım dahil toplam 95 milyar dolarlık dış yardım tasarısı, Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle geçememişti.

Kiev'de ciddi mühimmat sıkıntısı yaşanırken, Rus kuvvetleri son zamanlarda Ukrayna'nın doğusunda bazı kazanımlar elde etti.

Ukrayna'nın, Rusya'yla savaşmaya devam edebilmesi büyük ölçüde ana tedarikçisi konumundaki ABD'den ve diğer Batılı müttefiklerinden silahların gelmesine bağlı.

Rusya, Ukrayna'ya kıyasla büyük bir askeri güce sahip.

BBC

Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Saimbeyli adayı Serdal Özkozanoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Saimbeyli belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Pozantı adayı Sadık Pinegöz kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Pozantı belediye başkan adayı kim oldu? Mustafa Gökçe kimdir? İYİ Parti Eskişehir Alpu Belediye Başkan adayı Mustafa Gökçe kimdir? Saadet Partisi Kozan adayı Muammer Özçelik kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Kozan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karaisalı adayı Sadullah Genç kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Karaisalı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi İmamoğlu adayı Veysel Tüzen kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana İmamoğlu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Feke adayı Hasan Gezer kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Feke belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çukurova adayı Ömer Faruk Talaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Çukurova belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ceyhan adayı Mesut Girişken kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Ceyhan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Aladağ adayı Fikret Tok kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Aladağ belediye başkan adayı kim oldu? Cevdet Küçük kimdir? İYİ Parti Erzurum Tortum Belediye Başkan adayı Cevdet Küçük kimdir? Şentürk Alver kimdir? İYİ Parti Erzurum Şenkaya Belediye Başkan adayı Şentürk Alver kimdir? Tevhit Turan kimdir? İYİ Parti Erzurum Pazaryolu Belediye Başkan adayı Tevhit Turan kimdir? Şule Ülkü Özgül kimdir? İYİ Parti Erzurum Olur Belediye Başkan adayı Şule Ülkü Özgül kimdir? Salim Özdil kimdir? İYİ Parti Erzurum Uzundere Belediye Başkan adayı Salim Özdil kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title