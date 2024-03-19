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A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya maçlarına hazırlanıyor

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A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı maçların hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, pas, top kapma, şut ve defansif organizasyon çalışmaları yaptı. Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da antrenmanı takip etti.

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı maçların hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve top kapma çalışması yapan oyuncular, devamında ise iki grup halinde şut ve defansif organizasyon çalışmaları yaptı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda milliler, takıma yeni katılan Can Uzun, Semih Kılıçsoy, Ahmetcan Kaplan ve Oğuz Aydın'ı alkışladı.

Ay-Yıldızlıların yaptığı antrenmanı Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.

A Milli Takım, yarın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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