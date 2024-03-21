Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç ne zaman? Türkiye milli maç takvimi!

Milli Takım, EURO 2024'e hazırlık maçları kapsamında mücadele ediyor. İlk hazırlık maçında Türkiye, Macaristan ile karşılaşacak ve ardından Avusturya ile ikinci bir maç yapacak. Peki, Milli maçlar ne zaman oynanacak? Türkiye - Macaristan maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Macaristan-Türkiye Maçı, 22 Mart Cuma günü oynanacak. Macaristan-Türkiye Maçı, saat 22:45 başlayacak.

TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

Hazırlık maçları çerçevesinde Türkiye, 22 Mart Cuma günü saat 22.45'te Macaristan ile karşılaşacak. Bu mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Avusturya ile yapılacak olan maç ise 26 Mart Salı günü saat 22.45'te gerçekleşecek.

22 Mart Cuma Macaristan - Türkiye maçı saat 22.45

26 Mart Salı Avusturya - Türkiye maçı saat 22.45

MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar

Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı

Sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ile Ferdi Kadıoğlu aday kadrodan çıkarılmıştır. İki oyuncunun yerine İskoçya'nın Rangers ekibinde görev yapan Rıdvan Yılmaz ile Corendon Alanyaspor'dan Oğuz Aydın, aday kadroya dahil edilmiştir.