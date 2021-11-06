TBMM Başkanı Şentop: "Lütfü Türkkan, vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir"

BİNGÖL (İHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, " Lütfü Türkkan, vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de tepkisini dile getiren şehit yakınına karşı söylediği küfür hakkında, "TBMM'de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfü Türkkan, vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir" açıklamasında bulundu. - ANKARA

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