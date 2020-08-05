TBMM Başkanı Şentop: "Fransa'nın özür dilemesi için bir yüzyıl daha gerekli"
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TBMM Başkanı Şentop: "Fransa'nın özür dilemesi için bir yüzyıl daha gerekli"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Pozantı Kongresi'nin 100'üncü yılının kutlandığı etkinlikte, Fransa'nın yüzyıllar boyunca sömürge ve işgal yaptığını söyleyerek, "Avrupa ülkeleri dahil dünyada 100'ün üzerinde ülkeye yardımda bulunduk.

TBMM Başkanı Şentop:
05.08.2020 12:59 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:04

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Pozantı Kongresi'nin 100'üncü yılının kutlandığı etkinlikte, Fransa'nın yüzyıllar boyunca sömürge ve işgal yaptığını söyleyerek, "Avrupa ülkeleri dahil dünyada 100'ün üzerinde ülkeye yardımda bulunduk. Uluslararası dayanışmanın en güzel örneklerini verdik. Bazı Batı ülkeleri birbirinin tıbbi malzemelerine el koyup onları gasp ederken biz yardımları yaptık. Herkes karakterinin gereğini yapar" dedi.

Milli Mücadele sürecinin temel taşları arasında değerlendirilen 5 Ağustos 1920 tarihinde gerçekleştirilen Pozantı Kongresi'nin 100'üncü yılı Pozantı ilçesi belediye binası önünde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sosyal mesafe ile maskeye uyularak kutlanan tören için vatandaşlar alana tek tek alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık A.Ş. aracılığıyla güne özel buharlı tren tahsis etti.

Devlet sanatçıları buharlı tren ile Pozantı İstasyonu'na gelerek Mustafa Kemal Atatürk'ü, Fevzi Çakmak'ı ve kongreyi canlandırdı. Öte yandan İzmir'den gelen buharlı trene halk da yoğun ilgi de gösterdi.

"Bin yıldır bulunduğumuz coğrafyalarda katkılar sunduk"

Kongrenin 100.yılı nedeniyle ilçeye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı konuşmada, Pozantı Kongresi'nin öneminden bahsederek, "Bu yıl gazi meclisimizin açılışının yüzüncü yılı. Açılışının yüzüncü yılında başkanı olmak benim için iftihar sebebidir. Vatan kıldığımız bu topraklarda bin yılı aşkındır varlığımızı sürdürüyoruz. Bin yıldır bulunduğumuz coğrafyalarda çok büyük katkılar sunduk. 100 yıl önce bu toprakları işgal etmek isteyenlere gereken cevabı verdik" diye konuştu.

Fransa'nın yüz yıldır neredeyse her bölgede katliam ve sömürge yaptığını vurgulayan Başkan Şentop, "Fransızlardan bahsediyorum. Sömürgeci, barbar, insana ve kendinden olmayan insana dair her şeye saygısızca, vahşice yaklaşan Fransızlar, tam 75 sene önce, evet, tam bugün Cezayir'de büyük bir katliam gerçekleştirdiler. 2. Dünya Savaşında nazi Almanya'sı tarafından işgal edilen Fransa, sömürgesi altındaki Cezayir'li gençlerden yardım ve destek istemişti. Hatta Cezayir'e bağımsızlığını vaad ederek. Ancak Fransa işgalden kurtulunca, ilk işleri Cezayir'de büyük bir katliam gerçekleştirmek oldu. Nazi Almanya'sının işgaline direnemeyen, işgalden kendi Milli direnişiyle değil, ancak İngiltere ve ABD'nin yardımıyla kurtulan Fransa ilk iş olarak Cezayir'e saldırmıştır. Herkes karakterinin gereğini yapar" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın işgal ve sömürgelerinden de bahseden Şentop, daha sonra şunları söyledi:

"90'lı yıllarda Ruanda'da yaşanan katliamda da bu Fransa'yı görüyoruz. Birleşmiş Milletleri raporunda açıkça suçlanmaktadır Fransa. Aynı Fransa bugün, Libya'da meşru hükümete karşı ayaklanan darbeci hainlerle beraber. Tarafını ve tutumunu cesaretle, kafasını kaldırarak savunamıyor bile. Tersinden, güya, Türkiye'yi suçlayarak, kirli tutumunu örtbas etmeye çalışıyor. Suriye'de aynı şekilde, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ediyor. PKK'lı teröristleri Cumhurbaşkanlığı sarayında ağırlıyor. Tabii Afrika'nın güzel insanlarının milli servetlerini, alın terlerini, gözyaşlarını çalmaya da devam ediyor, merkez bankası üzerinden. Dünyada insan haklarından, hukuktan, adaletten, haktan haksızlıktan bahsedebilecek en son devlet Fransa'dır. Son iki yüzyılın tarihi, Fransa'nın yüzündeki karayı, alnındaki lekeyi silmesinin mümkün olmadığını gösteriyor. 21. yüzyıl Fransa için, geçen iki yüzyılıdaki katliamları, soykırımları, zulümleri, işgalleri, sömürüleri için özür dileme yüzyılı olabilir. Belki bir yüzyıl yeterli olur."

"Yüzyıl öncenin kararlılığıyla yükseleceğiz"

Korona virüsle mücadele döneminde Türkiye'nin birçok ülkeye yardımda bulunduğunu vurgulayarak, "Yüzyıl sonra, dünya değişti. Türkiye büyüdü, gelişti, güçlendi; ilkeli, ahlaklı, adaletli, barışı ve dayanışmayı esas alan uluslararası siyasetiyle çok büyük mesafeler kazandı. Yeryüzünde mazlumların haklı ve gür sesi oldu. Cumhurbaşkanımız, bütün uluslararası platformlarda adil bir uluslararası düzeni ısrarla ve hakkıyla dile getiren sembol bir lider oldu. Özellikle salgın sürecinde, sadece kendi halkımıza değil, Avrupa ülkeleri dahil dünyada 100'ün üzerinde ülkeye yardımda bulunduk; uluslararası dayanışmanın en güzel örneklerini verdik. Bazı Batı ülkeleri birbirinin tıbbi malzemelerine elkoyup onları gasbederken bunu yaptık. Herkes karakterinin gereğini yapar. Yeni bir dünyanın eşiğindeyiz. Israrla, kararlılıkla, birlik ve beraberlikle, uluslararası dayanışma ile hakkı, adaleti, hukuku, ahlakı, insanlığı savunacağız, yükselteceğiz. Yüzyıl öncesinin kararlığıyla" dedi.

"Herkese teşekkürler"

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, "Pozantı olarak bugün büyük bir gurur yaşıyoruz. 3 dönemdir belediye başkanlığı yapıyorum. Aileme ve milletimize bundan daha büyük bir onur bırakacağımı düşünmüyorum. Katılım için herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bu kongre çok önemli bir kongredir"

Adana Valisi Süleyman Elban, "Anadolu işgal edilmeye başlanmış bu işgal yerlerinden birisi de Adana'ydı. Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindekiler işgale karşı ilk günden itibaren tepkisini göstermiştir. Adana'mız işgal altındayken Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak ve beraberindekiler düşmanın dibine kadar gelerek mesaj verdiler. Bu kongre çok önemli bir kongredir. Bu kongreden tam 100 yıl sonra yine bir meclis başkanımız burada tüm Adanalıları şereflendirmek suretiyle kongremizi onurlandırıyorlar" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay tarafından Başkan Şentop'a çeşitli hediyeler takdim edildi. Öte yandan Şentop kara tren ile Belemedik Tabiat Parkı'na gitti. - ADANA

Kaynak: İHA

Manşet

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