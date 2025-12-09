Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Haberler

Güncelleme:
22 hakem daha PFDK'ye sevk edildi. Bu gelişmenin hemen ardından kameralar karşısına geçen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, açıklamasında Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilişkin tartışmalara da değindi. Hacıosmanoğlu, "Galatasaray Kulübü Başkanı ve Başkanvekili geldiler görüştük. Maçla ilgili bir şikayetleri vardı. Bir sarı kart verilmemiş. Ama bence burada serzenişte bulunması gereken kulüp Fenerbahçe... Algıyla, yönlendirmeyle Türk futboluna iş yaptırılamayacağını kulüplerin bilmesi lazım" dedi.

  • Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Yasin Kol'un bir pozisyonda sarı kart göstermediğini belirtti.
  • Hacıosmanoğlu, derbide serzenişte bulunması gereken kulübün Galatasaray değil Fenerbahçe olduğunu ifade etti.
  • Hacıosmanoğlu, Türk futbolunda yürütülen bahis soruşturması kapsamında 152 hakemin tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, güncel gelişmeler ve yürütülen bahis soruştumasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, hem hakem tartışmaları hem de bahis soruşturmasına dair flaş ifadeler kullandı.

"SERZENİŞTE BULUNMASI GEREKEN KULÜP FENERBAHÇE"

1-1 biten ve hakem Yasin Kol'un verdiği kararlarla oldukça tartışılan Fenerbahçe- Galatasaray derbisin hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, "Galatasaray Kulübü Başkanı ve Başkanvekili geldiler görüştük. Dursun ağabey, Abdullah kardeşim. Mutlu bir şekilde buradan ayrıldık. Maçla ilgili bir şikayetleri vardı. Bir sarı kart verilmemiş.

Ama bence burada serzenişte bulunması gereken kulüp Fenerbahçe. Hakem maçın sonucuna etki etmemiş, ama algıyla yönlendirmeyle Türk futboluna iş yaptırılamayacağını kulüplerin bilmesi lazım. Bizi eski yönetimlerle karşılaştırmasınlar" dedi. Hacıosmanoğlu'nun o sözleri kısa sürede viral oldu.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"GRUPLARDAN RAHAT ÇIKABİLECEĞİMİZ TAKIMLAR GELDİ"

"5 gündür ABD'deyiz. 24 yıldır katılamadığımız Dünya Kupası'na playofflar için şanslı kuralar çektik, orada da Cenab-ı Allah'ın yardımıyla gruplardan rahat çıkabileceğimiz takımlar geldi. Tabii rahatlamadan çalışmamız gerekiyor ama umudumuz daha çok arttı."

"KİŞİSEL DAVALAR, MİLLİ DUYGULARIN ÖNÜNE GEÇMEMELİ"

"Güzide takımlarımız Avrupa'da mücadele ederken nasıl gurur duyduysak, tüm takımlar söz konusu milli takımken aynı duyguyu yaşamalarını diliyorum. Kişisel davalar, milli duyguların önüne geçmemeli."

"BİZİ ESKİ YÖNETİMLERLE KARIŞTIRMASINLAR"

"Biz 3-5 sene daha kalalım düşüncesinde değiliz. Seçime 12 gün kala karar verdik, Cenab-ı Allah bu kutsal görevi nasip etti. Bu kadar kısa sürede bu kadar değerli insan bir araya geldiyse Cenab-ı Allah bize bir görev biçti diye oldu. İlkemiz şeffaf, adaletli ve herkese eşit mesafede olmaktı. Bugüne kadar başardık, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz bu camia güçlü, şu güçlü diye onlarla geçinelim de 3 gün fazla kalalım düşüncesinde değiliz. Biz görüştüğümüzde ne kadar şeffaf olduğumuzu alt liglerdeki kulüp başkanları defalarca anlattı. Kapımız herkese açık. 3. Lig'in sonundaki takımla, Süper Lig'in başındaki takımın arasında hiçbir zaman fark olmadı, hepsine aynı değeri verdik, vermeye devam edeceğiz."

"AMACIMIZ TÜRK FUTBOLUNA HİZMET ETMEK"

"Amacımız Türk futboluna hizmet etmek. Edemeyeceğimizi anladığımız anda burada durma niyetimiz yok. Yıllardır Türk futbolun sorunları kapı arkasına süpürgeyle atıldı. Öyle rezil kararlar alındı ve suçlar örtbas edildi ki buradaki sorunların yegane sorumlusu, bu iradesizlikti. Biz arkadaşlarımızla ve toplum desteğiyle beraber yarınlar için temiz futbolu bırakma sorumluluğu taşıyoruz."

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Yaptığımız operasyonların hepsi yarınlar, güzide kulüplerimizin alınteriyle sahada emeklerinin karşılığını alması, ahlaklı futbol için. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, iradesi Türk futbolunun temizlenmesi adına."

"BİZ SPORTİF OLARAK BAKIP ONA GÖRE CEZALAR VERİYORUZ"

"Biz sportif olarak bakıp ona göre cezalar veriyoruz, İstanbul Başsavcımız Akın Gürlek'e teşekkür ediyorum. Cesur, cesaretli ve titiz şekilde Türk futbolunun illegal yönden bulaştığı bataklıktan kurtulması için verdiği mücadeleden dolayı..."

"BUNUN VEBALİ VAR"

"Üzülerek görüyorum, operasyonlar derinleştikçe Türk futbol ailesinde bir panik havası esiyor. Bunu yüce Türk milleti görüyor. Konuşmalara, tavırlara yansıyor. Nereye yansırsa yansının girdiğimiz bu yolda, Peygamber Efendimiz'in sözü var 'Kızım Fatıma da olsa kolunu keserim' diye. Kayrılan oluyor mu diye sözler var, bunun vebali var. Görevli arkadaşlara 'Tırnak kadar müsamaha göstermeyeceksiniz, tırnak kadar adaletsiz davranmayacaksınız' diye."

"BİZ TARİHİN EN ŞEFFAF, EN ADİL YÖNETİMİYİZ"

"Engellemeler söz konusu olursa taviz vermeden bu koltuklardan kalkacak kadar iradeye sahibiz yönetim kurulu olarak. Kişisel olarak Cenab-ı Allah nasip etti Türk futbolunu yönetiyoruz. Bizim güzide kulüplerle kavgamız olmaz, etik olarak yakışmaz. Biz bir kulüp değiliz. Futbol ailesini yönetiyoruz, bu görevi de futbol ailesi verdi. Futbol ailesinin içinde kavga etmesini tasvip etmiyoruz. Biz tarihin en şeffaf, adil yönetimiyiz. Kapımız açık. Gelen herkes de aynı hoşgörüyle, titizlikle tarafsız yaklaşımımız var. Gelenler de buradan memnun ayrılıyor."

F.BAHÇE VE GALATASARAY DERBİSİ İÇİN AÇIKLAMA

"Galatasaray Kulübü Başkanımız ve Başkan vekilimiz geldiler görüştüler. Dursun Ağabey diyorum, Abdullah kardeşimize de kardeşimiz diyorum, o da bana ağabey diyor. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Maçta 1 pozisyon var, hakem arkadaşım sarı kart göstermemiş. Orada serzenişte bulunması gereken Fenerbahçe, Fenerbahçe sekiz kişiyle atak yaparken hakem pozisyonu durdurup yerde yatan arkadaşın yanına gitti. Derbilerde çok şeyler gördük, nasıl kararlar aldığını... Bu işten en muzdarip kulüp başkanı benim. O açıdan da insanlar bakmalı. Hakem maçın sonucuna etki etmemiş. Algıyla iş yaptırılmayacağını kulüplerimiz bilmemeli. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz doğruları yapmakla yükümlüyüz. İnsanlarla iyi geçinelim, burada uzun kalalım diye derdimiz yok. Allah yanlış yapmayı bize nasip etmesin."

"GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇINDA ZUBKOV'A BİRN HAREKET YAPILDI"

"Orada görüntüleri izlerken, ben de bir görüntü gösterdim. Galatasaray - Trabzonspor maçında Zubkov'a bir hareket yapıldı, daha sert, ne faul verildi ne kart verildi. Hakemlerimiz bazen bu hataları yapıyor, yapmamaları için eğtim ve kişisel desteklerimiz sonsuz onlara. Şu da unutulmamalı, Türk futbolunda bu temizlik harekatı başladıktan sonra hakemlik müessesi büyük travmaya uğradı. 152 hakem, bugün de 22 hakem tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi. 3-4 haftadır hakemlerimiz güzel maç yönetiyor. Böylesine travmaya uğramış hakem camiasına destek olunması gerekirken, kişisel fayda için köstek olmak Türk futbolu açısından hayırlı değil."

"DİKKAT ETMEK LAZIM"

"Talihsiz açıklamalar... Hakem Trabzon bölgesi hakemi, maçın berabere bitmesi için uğraşmış. Yorumcular söyleyebilir, ahlaki sorunlardan dolayı söyleyebilirler. Yöneticilerin dikkat etmesi lazım. O maçta hakem sonuca mı etki etti? Yok. Bu cümlelerin Türk futboluna katkı yapacağına inanmıyoruz. Dikkat etmek lazım."

"OKAN BURUK 'ARDA KARDEŞLER'İN GÜNAHI NEYDİ' DEDİ"

"Galatasaray Kulübümüzün hocası, 'Arda Kardeşler'in günahı neydi, onun bitti Yasin Kol'un niye bitmedi' diyor. Onun pozisyonuyla Yasin'in pozisyonu bir değil. Bu konuşmalar katkı sağlamaz. Bu konulara MHK karar veriyor ama Arda Kardeşler'in hakemliği geçen sene Galatasaray - Beşiktaş maçında bitmişti zaten. Bunu kamuoyu çok iyi biliyor."

"BİZİM KULÜPLERLE DOSTLUĞUMUZ BAKİDİR"

"Bizim kulüplerle dostluğumuz bakidir, kimseyle düşman olma şansımız yok. Galatasaray camiasının sağduyulu insanlarına sesleniyorum, onlara saygı duyuyorum. Olimpiyat Stadı'nda beni ayakta alkışladılar, Beşiktaş seyircisiyle beraber. O gün nasılsak bugün de aynıyız. Herkese eşit mesafede, adaletli, şefaf olma sözü vardı. Bu sözü yerine getiremeyeceğimiz gün bu koltuktan kalkarız."

"BU SÖZÜ FAZLA DUYAMAZSINIZ"

"Dünyada, Türk futbolunun itibarı her zamankinden fazla. Arkadaşımızın biri Infantino'nun yanına gitti, o da 'Değerli dostum, büyük başkan İbrahim nerede?' dedi. Bu sözü fazla duyamazsınız. Bu Türk milletinin verdiği güç, biz onu yansıtıyoruz. Bu koltuktan güç alma değil, bu koltuğa ne katabilirizin mücadelesini veriyoruz."

"DURSUN ÖZBEK'İN EŞİ EŞİMİ DAVET ETMİŞTİ"

"Galatasaray'dan bahsettik, bugün Şampiyonlar Ligi'nde maçı var. İnsanlar 'maç öncesinde niye kulüp isminden bahsettiniz' diyebilirler. Biz Dünya Kupası'na katılmaya yaklaşmışken, milli duyguları bu açıklamalardan dolayı yaşayamadım, üzüntü yaşadım. Biz bunu yaparken bugün Monaco'da olmam gerekiyordu benim,Dursun Ağabey'in eşi eşimi davet etmişti. Ben de davetliydim. Dostane konuşmalardan sonra bu açıklamaları yapmanın ne kendilerine ne Türk futboluna faydası var."

"LIVERPOOL ESKİ LIVERPOOL DEĞİL DEDİM"

"Liverpool eski Liverpool değil dedim. Liverpool'u yendi. İnanıyorum ki, Monaco'ya karşı üstün başarılar diliyorum. Galatasaray'ın Monaco'yu yenip geleceğine sonsuz inancım var."

"ADİL YAKLAŞIMIMIZDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

"Adil yaklaşımımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Yanlışa düştüğümüzü anladığımız anda, bu kutsal görevi bırakmasını bilecek kadar onurlu insanlarız."

"ESKİYE KIYASLA HAKEMLERİN PERFORMANSI DAHA İYİ"

"Hakemlik müessesi travma yaşadı. Bu işin eskiden en büyük muzdaribi benim. Eskiye kıyasla hakemlerin performansı daha iyi. Bu genç kardeşlere destek olursak sonuç alırız. Sana göre hata, kurala göre olmayan konudan ötürü hakemlere baskı kurmaya kalkarsanız sağlıklı ortamı yakalayamayız. Size burada 40 seneyi sayarsam, kapı arkasında konuşup önünde konuşma cesareti olmayan insanları burada sıralarsam o insanların sokağa çıkacak yüzü olmaz. Medya da taraflı değil adil katkı peşine düşmeli. Ufak hataları büyük hatalar gibi göstermeyelim. Hakemlere hep beraber destek olacağız, Türk futbolunu güzel yarınlara taşımak istiyorsak..."

"Konuşmanızda 3-4 kez koltuktan kalkarız dediniz, baskı mı hissediyorsunuz?"

?İbrahim Hacıosmanoğlu: "Ne benim ne yönetimin bu yola çıktığımız zamanda nasıl görev yapacağı bilinciyle çıktık. Baskılarla ilgili bizim... Bize baskı yapılmayacağını kamuoyu çok iyi biliyor. Yanlış yapana baskı yapılır. Cenab-ı Allah bize yanlış yapmayı nasip etmesin. Bu görevi Cenab-ı Allah nasip etti, kainatı yaratan bu hesabı yapıyor, sizin hesap yapmanıza gerek yok. Bizim baskılarla söz konusu olması mümkün değil. Biz Türk futbol ailesine layıkıyla hizmet edemeyeceğimiz anda bırakırız, bu irade bizde var."

ABD'de yaptığınız açıklama kime karşıydı, hangi açıklamalardan rahatsız oldunuz, özneler kimdi?"

?İbrahim Hacıosmanoğlu: "İnsanlar bizle konuşurken kuzu gibi karşımızda, dostluk mesajlar veriyoruz, ağabey kardeş diyoruz, beraber Türk futboluna hizmet edeceğiz diyoruz. Kameraları görünce aslan yavrusu kesilenlere vereceğimiz bir cevap var! Anlatabildim mi!"

GEREKENİ YAPACAĞIZ"

"Temsilciler ve gözlemcilerle ilgili bize bilgi gelmedi. Gelince gereğini yapacağız."

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇINDAKİ SON DAKİKA POZİSYONU!

"Galatasaray - Samsunspor maçındaki son dakika pozisyonu... Bu bir hata mı? VAR'ın devreye girmemesi hata mı? İlk duyduğunuzda neler hissetiniz mi? Kulüp başkanlarının buraya gelmesi olumlu mu?"

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Hakem arkadaşların sahadaki insani hatalarını kabul ediyorum ama VAR'da seyrediyorsunuz, sağlıklı karar almak zorundasınız.

Başkanlar TFF'ye gelmeyecek de bakanlığa mı gidecek, elbette buraya gelecekler. Biz kapımızı açtık, şeffaf olacağız dedik. Amatör başkanlar da dahil gelir. Biz randevuyla çalışmıyoruz. Sabah 9, akşam 5 buradayız. Ben özel işimde bu kadar mesai yapmadım. Kulüp başkanları elbette gelecek, yanlışımız varsa söyleyecekler örteceğiz, onların varsa biz söyleyeceğiz."

"Eski TFF başkanlarını aradım, 'Biz bugüne kadar bu tür olayların üstüne gittik ama maalesef medya ve kulüplerden değil kendi içimizden yara aldık, yönetimden istifalar oldu, seçim kararı alındı, İbrahim Başkan olağanüstü bir iş yapıyor. Türk futbolunu temize çıkarmak istiyor' dedi. Cumhurbaşkanımız göreve geldiğinde terör örgütlerinin inlerine gireceğiz dedi, girdi ve temize çıkarmak üzere. TFF olarak bahis, şikeyle ilgili olarak inlere girecek misiniz?"

"UMUT EDİYORUM Kİ BU TEMİZLİK TÜM DÜNYAYA YAYILIR"

İbrahim Hacıosmanoğlu: "ABD'de bana Trump ile fotoğraf çekilecek misiniz dediler. İnsan sıraya giriyor. Ben kimsenin yanına fotoğraf için gitmem, benim Trump'ım Türkiye'de. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın izinden gidiyoruz, onun tedrisatından geçtik. Temizlik konusunda sonsuz iradesi var. Şükranlarımı sunuyorum, desteği çok önemli.

Bu işlerden en çok muzdarip olan insanlardan biriyim, ben çıldırarak kulüp başkanlığından ayrıldım. Keşke bütün herkesle beraber otursak da 40 yılda Türk futbolunda yaşanan ahlaksızlıkları konuşsak, itiraflar olsa da Türk futbolu temizlense... Ben hiç başkanların yanına gitmedim, çoğu federasyon başkanı yanıma geldi, yardım istedi. Buraya gelen federasyonlar da var, teknik olarak nasıl destek oluruz diye. Umut ediyorum ki bu temizlik tüm dünyaya yayılır.

Uğraştığınız alan, milyar dolarların döndüğü bir bahis alanı. Devlet yetkilileri, tehdit geliyor, korumanızı artıralım diye. Ben korumasız tek geziyorum. Allah yanlış yapmayı nasip etmesin. Biz kaderimize iman etmiş insanlarız. Doğduğumuz gün defterimiz gökyüzüne atılmış, alacağımız nefes sayılı. Allah adam gibi yaşa diyor, bize de adam gibi yaşamak nasip etsin. "

"TV'de yorum yapan anlı şanlı insanlar, Anadolu takımlarına haksızlık yapıldığı zaman büyük takımlara yanlış kararlar verdiği zaman hakem aynı değerlendirmeyi yapıyor mu? Bu sahalardan çıkmış hakemler. Ahlak sınırlarını zorlayıp yorum yapıyorlar. Yetkililere de söyledim ben. Türk futbolunun patronu TFF ise yayıncı kuruluş var, yayıncı kuruluşta yorum yapanlara bakıyorsun güç devşirmesi yapıyor. Her pozisyonu araştırın, aynı pozisyonlara yaptıkları yorumlara bakın. beIN Sports yetkililerini uyardım. Gereğini yapmazsalar not alıyoruz. Bunun sonunda ebediyen yayın hakkı onların değil. Önümüzde ihale var. Kim kimle ne yapıyor hesabını sorarız. Bu yorumları yapanlar, Anadolu kulüplerini küçümseyerek yorum yapmasınlar. Adil ve adaletli olsunlar. Önemli ve eski hakemimiz yorum yapıyor, aynı programda 2 pozisyonu yorumluyor, ne oluyorsa telefon mu geliyor ne geliyorsa 20 dakika sonra tam tersine dönüyor. Büyük ahlak sorunu bu. Bunun için ne kadar ahlaklı olursak o kadar hizmet ederiz."

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıEmrah Emir:

GS taraftarı neye çıldıracakmış, bariz penaltı verilmiyor galip geliyorlar üstüne bir de şikayet mi edecekler utanmadan

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Duman:

Fener maçı dk 55 ten 90 5 e kadar Galatasarayla hakem arasında geçti maç.... Sonuç Hakem 1 Galatasaray 1 ... Maçı gidin tekrar izleyin ama gözlüklerinizi cıkarın

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

FENER MAÇINDAKİ SARI KARTLARI DİYOR MAL BEYİNSİZ.

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıEmin Alıç:

Kime ve neye hizmet ettiğinin resmini çizmiş.

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGaravel:

Allah senin belanı versin. Arda Kardeşlerle, Yasin Kol'un avantaj verip durdurdukları pozisyonlar nasıl aynı değil kukla herif.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtanertalha1402:

Beşiktaş ne olucak içine ettiniz ligin

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
