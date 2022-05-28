Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi - Haberler

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Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, 2021 yılı için idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, 2021 yılı için idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Akatlar Spor Salonu'nda düzenlenen Beşiktaş 2021 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda 01.01. 2021 - 31. 12. 2021 tarihleri arasında görev yapan yönetim kurulu ve Başkan Ahmet Nur Çebi, idari ve mali yönden ibraya sunuldu. Çebi ve yönetimi, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Çebi ile yönetiminin idari yönden ibrasına 79 kişi ret oyu kullanırken, mali yönden ise 59 kişi bu şekilde oy verdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Spor Haberler

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