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Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Beşiktaş taraftarının yaptığı tezahürat Ahmet Nur Çebi'yi küplere bindirecek

Beşiktaşlı taraftarlar, Lugano maçı öncesinde Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki göstererek "Yönetim istifa" ve "Trabzon'a başkan olsana" sloganları attı. Siyah beyazlı taraftarlar, Pendikspor maçından bu yana geçen süreçte her maçta istifa çağrısını tekrar ediyor.