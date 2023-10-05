Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Beşiktaş taraftarının yaptığı tezahürat Ahmet Nur Çebi'yi küplere bindirecek
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Beşiktaşlı taraftarlar, Lugano maçı öncesinde Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki göstererek "Yönetim istifa" ve "Trabzon'a başkan olsana" sloganları attı. Siyah beyazlı taraftarlar, Pendikspor maçından bu yana geçen süreçte her maçta istifa çağrısını tekrar ediyor.
Süper Lig devi Beşiktaşlı taraftarlar, Lugano maçı öncesinde de başkan Ahmet Nur Çebi'ye istifa çağrısında bulundu ve sert şekilde tepki gösterdi.
"TRABZON'A BAŞKAN OLSANA"
Taraftarlar, Tüpraş Stadyumu'nda maç öncesi müziksiz bölümde, "Yönetim istifa" ve "Trabzon'a başkan olsana" sloganları attı.
YÜKSEK SES MÜZİK VERİLDİ
Binlerce taraftar, yönetim aleyhine istifa tezahüratları yaparken, stat hoparlöründen yüksek sesli müzik yayını yapıldı. Siyah beyazlı taraftarlar, Pendikspor maçından bu yana geçen süreçte her maçta istifa çağrısını tekrar etti.