İSTANBUL,

Beşiktaş Stadı'nın yeni isim sponsoru Tüpraş oldu.

Statta düzenlenen sponsorluk basın toplantısına, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, genel sekreter Mehtap Ferah ve Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu katıldı.

Başkan Çebi, Beşiktaş tarihinin en yüksek stat sponsorluğu anlaşması yaptıklarını belirterek, "Bu sponsorluk bir süreç aldı ama sonu istediğimiz gibi sonuçlandı. Tüpraş'a, Rahmi Koç'a ve Koç ailesine huzurlarınızda destekleri için teşekkür ediyorum. Çok önemli bir marka, milli bir dev Tüpraş. Beşiktaş, spor tarihinin en önemli kulüplerinden biri, Tüpraş sanayinin en önemli kurumlarından biri. İtibar açısından iki taraf için de önemli. Bu süreç içinde bizimle birlikte sponsorluk görüşmeleri yapan tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Tüpraş'a ve camiama hayırlı olmasını diliyorum. Milli bir devle, bir sanayi kuruluşuyla markamızın örtüşmesi beni daha da çok mutlu etmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Rahmi Koç'un desteğine de değinen Başkan Çebi, "Bu süreçte ticari olarak görüşmeler önemliydi. Bunları sessiz sedasız yapmaya çalıştık. Diğer görüştüklerimizin incinmemesi gerekiyordu. Rahmi beyin bize desteğini herkes biliyor. Bu süreci yönetirken verdiğimiz emeğin yok kabul edilmesini doğru bulmuyorum. Süreç oldukça pazarlıklı süreçti. Beşiktaşlı olunca biraz daha pazarlıklar rahat oluyor. O konuda katkılarını aldığımız teyit ediyorum" şeklinde konuştu.

Çebi, düşen yayın gelirlerini sponsorluk gelirleriyle telafi etmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Yayın gelirlerinin düştüğü bir süreç içinde bunları telafi edecek kaynakları bulmak kısa zamanda kolay olmuyor. Sponsorlarımızın Beşiktaş'a verdiği değerden dolayı bu rakamları biraz olsun telafi etmiştir. Bizim hedefimiz yüzde 50 civarında sponsorluk geliri olduğunu düşünüyorum. Geçmişe göre biraz daha arttı" şeklinde konuştu.

Başkan Ahmet Nur Çebi, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Yayın gelirlerinin düşmesinin sebebi Türk futbolunun her kesimiyle doğru idare edilmemesinden kaynaklanıyor. Başkanların, menajerlerin, sporcuların, hakemlerin hepsinin payı var. ya hep beraber yukarı çıkaracağız ya da aşağı düşeceğiz. Bunu terse çevirmemiz gerekiyor. Futbolun çok önemli olduğunu bütün dünya kabul ediyor. Biz değerini halen anlamış değiliz. Mağlubiyetler, galibiyetler bir sonuçtur. Aradaki süreci görmemeye çalışmak ve sonuçlarla kulüplerimizi kamuoyuna anlatmak doğru değil. Altyapınıza ne veriyorsunuz, ne yetiştiriyorsunuz, bütçelerinizi nasıl yapıyorsunuz, hakemlerle ilgili gelişmelerde modernize olma arzusu var mı yok, bunlar çok uzun bir süreç."

Öte yandan Çebi, görüşmelerin geç tamamlanmasına rağmen Tüpraş'ın bu sezon için tam para ödediğini ve vakit kaybı yaşanmadığını sözlerine ekledi.

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu da, yaptığı konuşmada, "Bugün sadece Tüpraş için değil, Beşiktaş için de tarihi bir gün. Bugün Tüpraş'ın Beşiktaş'a geldiği gün diyoruz. Bu işbirliği zorlu süreçlerden geçti. Tüpraş Türkiye'nin en büyük sanayi şirketi. Geçtiğimiz dönemde de stratejik dönüşüm planımızı açıkladık. Bu planlar sürdürülebilirlik kültür, sanat, spor kol kola gitmezse ekonomik gelişmenin de anlamı olmuyor. Tüpraş olarak pek çok sponsorluk, reklam ve yardım işiyle uğraşıyoruz. Sponsorluklarımızı çok önemsiyoruz. Sponsorluklar bizim sürdürülebilirlik amacımıza hizmet eden olaylar. Ekonomik gelişme tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor. Beşiktaş'ın stat sponsorluğunu da böyle değerlendiriyoruz. Böylece daha geniş alana yayılma ihtimalini arttırıyoruz. İki taraf için de hayırlı olsun diyorum. Beşiktaş'la diğer şirketlerimizin sponsorlukları oldu. Sonrası olur mu bugünden bir şey söylemek doğru değli. Sponsorluklar karşılıklı olarak birbirinize ne verdiğinizle alakalı. Amaçlarımıza ulaştığımızı görürsek tabii ki uzatırız" ifadelerini kullandı.

Genel sekreter Mehtap Ferah ise, "Sponsorluğumuz uzun görüşmeler sonucunda bu noktaya geldi. Beraber çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.