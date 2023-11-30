Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, basketbol takımlarına veda ziyaretinde bulundu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleşen veda buluşmasında, basketbol takımlarıyla bir araya geldi ve yeni dönemde başarılar diledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kadın ve erkek Basketbol takımlarına veda ziyaretinde bulundu.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleşen veda buluşmasında, Basketbol Şube ve Akatlar Spor Kompleksi Tesisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş ile Mal ve Hizmet Satın Alma ve Dijital Projelerin Geliştirilmesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kemal Barış Dillioğlu da yer aldılar.

Teknik ekip ve sporcularla sohbet eden Çebi, takımlara yeni dönemde başarılar diledi.