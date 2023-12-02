Üye Girişi
Haberler

Genel kurula damga vuran kare! Herkesin ayakta alkışladığı olayı Ahmet Nur Çebi böyle izledi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurulunda başkan adayları Serdal Adalı ile Hasan Arat'ın kucaklaştığı sırada mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin ikiliye bakışı çok konuşuldu.

Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurulu BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde yapıldı. Salonda başkan adayları Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın kucaklaştığı sırada kameralara yansıyan Çebi'nin görüntüsü gündem oldu.

ÇEBİ DÜŞÜNCELİ DÜŞÜNCELİ İZLEDİ

Beşiktaş'ta başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat'ın salonda kucaklaştığı sırada ekrana yansıyan mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin oldukça hüzünlü olduğu görüldü. O anlara ait video kısa sürede gündem oldu.

KOLTUĞU YARIN DEVREDECEK

Siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 34. başkanı olarak 20 Ekim 2019'da göreve gelen, 29 Mayıs 2022'deki olağan seçimli genel kurulda ikinci kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, yarın koltuğunu yeni başkana devredecek.

Beşiktaş'ta başkan adayları kucaklaşırken Ahmet Nur Çebi'nin onlara bakışı olay oldu

Beşiktaş'ta başkan adayları kucaklaşırken Ahmet Nur Çebi'nin onlara bakışı olay oldu

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Spor Haberler

Bakmadan Geçme

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2024? Beşiktaş (BJK) başkan adayları belli oldu mu? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (116. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (353. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (2 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 2 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor? CAN GÜRZAP NEDEN ÖLDÜ, ne zaman öldü? Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? 3 ARALIK NE GÜNÜ? 3 Aralık ne olarak kutlanıyor, anılıyor? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve önemi! Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title