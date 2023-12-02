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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den veda konuşması

2 Aralık 2023 14:40 Son Güncelleme: 14:42 Abone Ol

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'a olan sevgisinin hiç bir zaman son bulmayacağını söyleyerek, 'Beşiktaş'a ve Beşiktaşlılara hakkımı helal ediyorum' dedi.