Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den veda konuşması
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'a olan sevgisinin hiç bir zaman son bulmayacağını söyleyerek, 'Beşiktaş'a ve Beşiktaşlılara hakkımı helal ediyorum' dedi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu ve kongre üyeleri ile vedalaştı.
Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşti. Mevcut Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, toplantının sona ermesinin ardından Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri, divan kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri ve kongre üyeleri ile tek tek kucaklaşarak vedalaştı. - İSTANBUL