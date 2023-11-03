Ahmet Nur Çebi: Kongreden yana hiç tereddütüm yok, kaybedeceksem de kazanacaksam da girerim

"Önümüzdeki hafta sonuna kadar kararımı açıklayacağım""Daha 28 maç var, hava tersine dönebilir""Şenol Güneş 'bırakmam lazım enerjim bitti' dedi ve gitti""Mehmet Büyükekşi'nin parmak sallaması bana değildi""Taraftara kırgın değilim""Fikret Orman'ın yalan ve palavra dolu açıklamalarına da...

"Önümüzdeki hafta sonuna kadar kararımı açıklayacağım"

"Daha 28 maç var, hava tersine dönebilir"

"Şenol Güneş'bırakmam lazım enerjim bitti' dedi ve gitti"

" Mehmet Büyükekşi'nin parmak sallaması bana değildi"

"Taraftara kırgın değilim"

" Fikret Orman'ın yalan ve palavra dolu açıklamalarına da cevap vereceğiz"

"Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın imzası 15 güne kadar biter"

Ali DANAŞ, GAZİANTEP - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, camianın merakla beklediği seçim kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Çebi, henüz karar vermediğini ve önümüzdeki hafta sonuna kadar kesin kararını açıklayacağını söylerken, "Benim kongreden yana hiç tereddütüm yok, kaybedeceksem de kazanacaksam da girerim" notunu da düştü.

Başkan Çebi, siyah beyazlı kulübün deprem bölgesinde yaptırdığı 6 okuldan bitirilmiş olan 3'ünün açılış töreni için Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep turuna çıktı. Çebi, Adıyaman Besni ve Kahramanmaraş Pazarcık'taki okul açılışlarından sonra akşam yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yemek sonrası basınla sohbet toplantısı da yapan Çebi, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONUNA KADAR KARARIMI AÇIKLAYACAĞIM"

Seçim kararını henüz vermediğini söyleyen Çebi, "Henüz daha karar vermedim, önümüzdeki hafta sonuna kadar kararımı açıklayacağım. 3 gündür aday olmamı isteyenlerce telefonum susmuyor, ama ben şahsi duygularla hareket etmeyeceğim, iyice düşüneceğim" dedi.

"BENİM KONGREDEN YANA HİÇ TEREDDÜTÜM YOK, EĞER GİRECEKSEM KAYBEDECEKSEM DE KAZANACAKSAM DA GİRERİM"

Kongreden yana tereddüt olmadığını belirten Çebi, "Benim kongreden yana hiç bir tereddüdüm yok, eğer gireceksem kaybedeceksem de girerim kazanacaksam da girerim. Ben Beşiktaş için kendimi yakarım, ama konu aileme sıçrayınca düşünmem lazım. Geç saatlerde dahi ailem aranarak küfür ediliyor. Konu aileme ve çocuklarıma gelirse sıçratanı yakarım" ifadelerini kullandı.

"DAHA 28 MAÇ VAR, HAVA TERSİNE DÖNEBİLİR"

Puan kaybı yaşamalarına rağmen havanın terse dönebileceğini söyleyen başkan Çebi, "Puan kayıpları yaşamış olabiliriz ama daha 28 maç var. Fenerbahçe ile Galatasaray hava yakalamış olabilir ama o hava tersine de dönebilir. Biz fikstür talihsizliği de yaşıyoruz. Çünkü Avrupa maçı oynuyoruz, geliyoruz deplasmana gidiyoruz, Avrupa maçı dönüşlerinde de çok zorlu rakiplerle de oynadık" diye konuştu.

"ŞENOL GÜNEŞ 'BIRAKMAM LAZIM ENERJİM BİTTİ' DEDİ VE GİTTİ"

Tecrübeli başkan, Şenol Güneş'in istifa sürecini, "Şenol Güneş 'gitmem lazım artık enerjim yok ama kaçan adam da olmak istemiyorum' dedi ve gitti. Böyle diyen birine çok fazla bir şey söyleyemezsiniz, ne yapacaksınız. Burak Yılmaz Temmuz'dan bu yana takımla birlikteydi ve oyuncuları en iyi o tanıyordu, onunla devam kararı aldık. Rıza hoca diyorlar ama Rıza hoca futbolcuları daha mı iyi tanıyordu.

Transferleri eleştiriyorlar ama Şenol Güneş'in bütün transferlerde onayı vardı. 'Bu gelmesin' dediği bir tane futbolcu olmadı, Onana'yı dahil hepsini onayladı. Genç futbolcu Onana, ben iyi futbolcu olacağına inanıyorum. En çok istediği oyuncu Bakhtiyar'dı" şeklinde açıkladı.

"MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN PARMAK SALLAMASI BANA DEĞİLDİ"

Gündemi haftalarca meşgul eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin parmak sallama hareketine ilk kez açıklık getiren Ahmet Nur Çebi, "TFF başkanının hareketi kesinlikle bana değildi. Küfürler çok oldu, parmağıyla 'başkan bu hareketler komplo, planlı. Bu tribünle, şu tribün yapıyor bu küfürleri' diyerek o tribünleri gösterdi. Beklese devre arasında giderdi, beklemedi. Sezon başında da 'Çok beklersiniz' diye bir laf da etmemiş. Ali Koç, 'Ben dinlemedim, duymadım' dedi" diyerek bu konuyu aydınlatmaya çalıştı.

"TARAFTARA KIRGIN DEĞİLİM, FİKRET ORMAN'A GEREKEN CEVAP VERİLECEK"

Siyah beyazlı taraftarlara kırgın olmadığını dile getiren Çebi, "Taraftara kırgın değilim ama sosyal medyaya kırgınım. Bu sosyal medya bizim ayarımızı bozdu. Çirkin işletilen bir sosyal medya var. Seri galibiyetler alınırken bile sosyal medya durmadı. Zaman zaman organize bir şey yapıldığını düşünüyorum" dedi.

Ahmet Nur Çebi, hakem operasyonlarının artık VAR üzerinden yapıldığını söylerken, eski başkan Fikret Orman'ın açıklamaları için de, "Fikret Orman'ın yalan ve palavra dolu açıklamalarına da cevap vereceğiz, onun da günü gelecek" ifadelerini kullandı.

"CENK TOSUN VE SALİH UÇAN'IN İMZASI 15 GÜNE KADAR BİTER"

Siyah beyazlı kulübün başkanı son olarak, Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın sözleşmeleriyle ilgili bir sorun olmadığını söyleyen Çebi, "Ücretler arasında dağlar kadar fark vardı. Biz bir yere geldik, onlar bir yere geldiler. 15 güne kadar o iş biter. İki taraf da bir yere geldi, bitti sayılır. Bonuslarda ufak sorunlar var, onlar da çözülür" şeklinde konuştu.