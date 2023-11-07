Son Dakika: Ahmet Nur Çebi: Camianın huzura ihtiyacı olduğu için seçimde aday olmayacağım

Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, seçimlerde aday olmayacağını basın toplantısında ilan etti. Çebi yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz sıkıntılı bir durum var, futboldan kaynaklanan. Bu saatten sonra camianın huzura ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için aday olmamaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, merakla beklenen adaylık kararını açıkladı. Çebi, 3 Aralık'ta yapılacak seçimlerde başkanlığa aday olmayacağını resmen ilan etti.

"ADAY OLMAMAYA KARAR VERDİK"

Çebi yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz sıkıntılı bir durum var, futboldan kaynaklanan. Üzüntüsünü ve acısını yaşadım. Bu saatten sonra camianın huzura olduğunu ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için aday olmamaya karar verdik. Camianın kan değişimine ve enerjiye ihtiyacı var." dedi.

Çebi'nin açıklamalarının tamamı şöyle:

"YÜZDE 68 OY İLE GÖREVE GELDİK"

"Bu kulübe ikinci başkan olarak geldik. 7. yıl ikinci başkanlıkta, FEDA döneminde icralar ve mali sorunlarla boğuşurken, futbol şubede başkanlık yaptığım dönemde 2 şampiyonluk ve Avrupa kupalarında namağlup sürecimiz oldu. Sonra 1 yıl ara verdim. Başkanlık koltuğuna talip olduk. Beni bu göreve layık gördüler. %68 oy ile göreve geldik. Yine aynı şeylerde karşılaştık. FEDA dönemine benzer sıkıntılar, artarak oluşmuş sıkıntılarla mücadele etme gereği duyduk.

"EN ZOR DÖNEMDE 4 TANE KUPA KAZANDIK"

Yüzlerce, binlerce icra... Bunu Beşiktaş camiası ile hallettik. 'Bırakmam Seni' kampanyasında bize destek olan herkese teşekkür ederim. Kulübün tüm gelirleri temlik edilmiş, harcama yapıyı bırakılmamış... Yönetim olarak 20 milyon euro destek ile bunu anında aştık. Yapılandırmaya gittik. Cumhurbaşkanımıza destekleri için teşekkür ederim. O süreci aşamasaydık, bugün buralarda olamayacaktık. Pandemide herkes evinde otururken biz bir şekilde çalıştık ve en zor dönemde 4 tane kupa kazandık.

"ÇALIŞANLARIN MORALİNİN BOZULMASINI İSTEMEDİM"

Gitmemi isteyenler, kalmamı isteyenler var. Kalmamı isteyenlere teşekkürler. Gitmemi isteyenlere saygı duyuyorum. Onların da umutları vardır. Açıklamayı milli arada yapacaktım ama son gelişmeler, acele etmem gerektiği yönünde beni ikna etti. Aday olmamayı açıklamadım, takımın ve çalışanların moralinin bozulmasını istemedim.

"KOLAY BİR SÜREÇ DEĞİL"

Seçim kararını aldığım gün, başkan adayı olmayacağımın kararını vermiştim. Ancak seçim sürecini uzun tutma nedenim, gelecek adayların hazırlanabilmesi içindi. Bir baskın seçim olmasın diyeydi. Kolay bir süreç değil.

"ADAY OLACAKSANIZ ŞİMDİ OLUN"

Kim aday olursa olsun, birbirlerine nazik olsunlar. Kaybeden yarın diğerine 'Başkanım' demek zorunda kalacak. Palavra atmayın, dürüst olun. Beşiktaş Genel Kurulu en doğrusunu yapacaktır. Kendisini onlara teslim edin. Aday olacaksanız şimdi aday olun. Seçimden bir ay sonra kapı kapı gezmeyin. Katılımın yüksek olması lazım. Biz büyük camiayız, sadece bunu zaman zaman gösteremiyoruz. Lütfen, rica ediyorum katılım yüksek olsun. Yeni gelen, kendinden gelen önceki yönetimi denetlemeli.

"TARAFTARDAN RİCAM, FUTBOLCULARA SAHİP ÇIKIN"

Sahada oyuncularımızı tezahüratlardan kaçınalım. Bunlar da bir insan. Taraftardan ricam, en azından bundan sonrası için oyunculara sahip çıkın. Başarısız olabilirler ama Beşiktaş formasıyla oynuyorlar. İçindekine saygınız yoksa, formaya saygınız olmalı."