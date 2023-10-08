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Son maçlarda duyduklarına dayanamayan Ahmet Nur Çebi, stada gelmedi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor ile yapılan maçı stadyumdan takip etmedi. Lugano mağlubiyetinin ardından olağanüstü toplanan yönetim kurulu, olağanüstü kongre kararı almıştı. Bu kararın ardından Çebi, İstanbulspor maçına gelmedi. Maç öncesinde taraftarlar, Çebi ve yönetim kurulu aleyhine tezahüratlarda bulundu.