Teknik direktör Şenol Güneş ile yolları ayırdıktan sonra seçime gitme kararı da alan Beşiktaş'ta başkanlığa ilk aday Hasan Arat'ın verdiği mesaj başkanlığa adat olduğu yönünde yorumlandı.

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano'ya 3-2 kaybedilen maçın ardından Beşiktaş'ta tribünler yönetimi istifaya davet etmiş ve uzun süre stadı terk etmemişti. Bunun üzerine seçime gitme kararı alan Beşiktaş'ta koltuğa ilk aday Hasan Arat.

"ÇIKTIĞIMIZ YOL TÜM BEŞİKTAŞLILARIN YOLUDUR"

Hasan Arat sosyal medyadan başkanlık adaylığı sinyali olarak kabul edilen paylaşımında, "Büyük Beşiktaş Camiası, Beşiktaş Jimnastik Kulübümüzün Olağanüstü seçim kararı açıklaması camiamıza hayırlı olsun. Çıktığımız yol artık tüm Beşiktaşlıların yoludur." ifadelerini kullandı.

"EN GEÇ ARALIK AYININ BAŞINDA SANDIĞA GİDİLECEK"

Beşiktaş'tan seçime ilişkin yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.

HASAN ARAT KİMDİR?

1959'da dünyaya gelen iş insanı Hasan Arat, 5 yıl boyunca Beşiktaş'ta profesyonel basketbol oynadı. Arat, 1981'de sona eren sporculuk kariyerinin ardından 1998-2000 arasında Süleyman Seba döneminde siyah-beyazlılarda asbaşkanlık görevini yürüttü.

Hasan Arat'ın paylaşımı: