Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağım"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 3 Aralık'ta gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 12 yıl önce ikinci başkan olarak kulübe ayak bastığını dile getiren Çebi, "Bu süreçte ne zorluklar ile baş ettiğimizi herkes biliyor. Özellikle 'Feda' döneminde büyük mali sıkıntılar yaşayan ekipte yer aldım. 1 yıl ara verdikten sonra 4 yıl önce bu koltuğa talip olduk ve göreve geldik. Geldiğimiz ilk günden itibaren daha da büyüyün sıkıntılar içerisinde mücadelemizi vermeye devam ettik. Bu dönem içerisinde zorlukları Allah'ın izniyle tüm kulüp olarak hallettik. 'Bırakmam Seni' kampanyası bu projelerin en büyüklerinden bir tanesiydi. Bu projeye destek olan herkese canıgönülden teşekkür ediyorum. Bugün içerisinde bulunduğumuz sıkıntılı bir süreç var. Bu süreç benim için çok yıpratıcı olmuştur. Beşiktaş camiası her şeyden büyük bir kurumdur. Beşiktaş'ta bir kan değişimine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple Beşiktaş başkanlığına aday olmamaya karar verdi. Umarım bu süreçte her şey Beşiktaş'ın hayrına olur. Beşiktaş her zaman bizim, hep de öyle olacak. Gerektiğinde biz kendimizi de yakmayı biliriz. Bu kulübün 120. yılında başkanlık yapmak benim için çok gurur verici bir durumdu. Bunu sağlayan ekip arkadaşlarıma ve bana inanlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Çok adaylı ve bol katılımlı bir seçim istiyorum"

Seçim kararı alındığı gün başkan adayı olmamayı belirlediğini söyleyen Başkan Çebi, "Süreç sağlıklı ilerlesin diye Beşiktaş'ın yararına göre hareket ederek şu anda açıklama ihtiyacı duydum. Seçim tarihinin sebebi ise kulübün yararı düşünülerek adayların hazırlık sürecini sağlıklı yürütmeleri içindi. Bu süreç devam ederken ne olursa olsun Beşiktaş'a yakışır şekilde birbirlerine saygılı bir şekilde süreci yönetmelerini bir ağabeyleri olarak rica ediyorum. Beşiktaş camiasının zarar görmemesi her şeyden önemli. Aday olacaklardan ricam; ya şimdi aday olun ya da daha sonradan basın önüne geçip kulübe zarar vermeyin. Çok aday ve çok katılımlı bir seçim istiyorum ve gelecek yönetimlerin, kendinden önceki yönetim ve yöneticileri titizlik ile denetlemesi gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın hakkını savunmayı bir an olsun bırakmasınlar" ifadelerini kullandı.

"Eleştiriler, Beşiktaş'a zarar vermemeli"

Mali başarıları sportif başarılara taşıyamadıklarını kabul eden Ahmet Nur Çebi, "Her maç bittiğinde benim de aynı acı ve üzüntüleri çektiğimi bilmelerini istiyorum. Söz konusu Beşiktaş ise taraftarımızı ve sporcularımızı kötü etkileyecek tepkiler vermemesini istiyorum. En azından bu süreçten sonra bunu sizden rica ediyorum. Başarılı olmayan oyuncularımız da olabilir ama en azından kulübün formasını giyiyorlar. Onlara ekran karşısında sahip çıkmaları gerekiyor. Tepki tabii ki gösterebilirler ama söz konusu Beşiktaş ise sakinliğe ve sükunete davet ediyorum. En azından o çerçevede hareket etmeleri gerekiyor. Eğer Beşiktaş başkanını medya önünde küçük gösterirseniz, başkan elini masaya vurduğunda kimse neden dinlemiyor, dikkate almıyor, diyemezsiniz. Herkes Beşiktaş camiasına saygılı olmak zorunda ve bunu sağlayacaklar yine Beşiktaşlılardır" şeklinde konuştu.

"TFF konusunda sessiz kalanlara hakkımı helal etmiyorum"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu süreçte başarısız olduğunu dile getiren Başkan Ahmet Nur Çebi, "Bunların TFF'yi yönetemeyeceğini ilk söyleyen bendim. Giden hakemlerin mesleğe geri dönmemeleri konusunda tek başıma ben karşı çıktım. Benim duruşum kulübüm adına yapılmış bir harekettir. Her ne olursa olsun Beşiktaşlı olduğu halde kendi takımların başkanın linç edenler ve bu duruma sessiz kalanlara hakkımı helal etmiyorum. TFF Başkanı, Beşiktaş'a parmak sallayamaz. Ama ben Beşiktaş başkanıyım ve buna göre hareket etmek zorundayım. Beşiktaş Stadyumu'nda bana parmak sallamadı. Vallahi de billahi de sallamadı, sallayamaz. İşaret ettiği, 'şu tribün, bu tribün' diye bahsetti. Hatalıdır. Çünkü devrenin bitmesini beklemedi. Bunu kabul de etmiyor. İnşallah bundan sonra gelecek yönetim bunları aşacak, çözecektir. Hep beraber göreceğiz. Her şeye dinlemeden cezayı ver geç. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bu saatten sonra bu camia, bunların hesabını sorabilir. Benden istenilen her konuda yardımcı olmaya devam ederim" diye konuştu.

Kendisinden sonra gelecek yönetime enkaz bırakmadığını aktaran Çebi, "Transfer konusunda ben kimseye bir enkaz bırakmıyorum. Keşke sportif başarılar da peşinden gelseydi ama olmadı. Üzgünüz, yapamadık. Eleştirileri anlayabilirim ama bizlere edilen küfür ne demek, ne anlama geliyor? Bu insanları aranızdan temizlemeniz sizlere vasiyetimdir. Kimse benim aileme, çocuklarıma küfür edemez. Ayın 1'ine kadar ben buradayım. O zamana kadar gelip benden özür dilemelerini bekliyorum" açıklamalarında bulundu.

"Beşiktaş'ın parasını çaldırmadım, yedirmedim"

Hedefinin her zaman Beşiktaş'ın hakkını savunmak olduğunu vurgulayan Başkan Çebi, "Futbolda başarı bağırıp çağırmaksa, popülist davranmaksa ben bunu yapmadım, kabul ediyorum. Yapamam arkadaşlar, ben Beşiktaş başkanıyım. Beşiktaş'ın parasını çaldırmadım, yedirmedim. Başkanlık sürecimizde pandemi felaketi oldu. Biz o dönem de müzemize 4 tane kupa getirdik. O süreçte yaşanan güzellikleri de zorlukları da sizlerle hep paylaştık. Bu takım ve kadro yarın ben yokken başarılı olduğunda benim hakkımı da verin isterim. Özellikle deprem döneminde takımımızın yanında duran ve bizimle birlikte hareket eden Sivil Toplum Kuruluşları, yönetici ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Dünyaya, Beşiktaşlılığın ne demek olduğunu gösterdik. Beşiktaş'tan alınmaz, Beşiktaş'a verilir. Küfür eden ve komplo kuranlar hariç, herkese hakkımı helal ediyorum. Onlardan da helallik istiyorum" açıklamasını yaptı.

Başkanlık sürecinde varlıklarını her daim hissettiğini dile getirdiği isimlere teşekkür eden Başkan Ahmet Nur Çebi, "Rahmi Koç, Cemil Kazancı ve Nevzat Demir'in Allah gönüllerine göre versin. Onlar Beşiktaş'ı seviyorlar. Ben buna şahit oldum. Bilsinler ki camia da onları çok seviyor. Benim yanımda olan ve taşın altına ellerini değil gövdelerini koyan arkadaşlarıma, çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Son olarak 11 yıldır yanlarında olamadığım ailemden helallik istiyorum. Bana haklarını helal etsinler. Biz geçen sene tarlayı temizledik. Bu sene tarlayı ektik. Bundan sonraki yönetime ürünü toplamak kalacak" diyerek sözleri tamamladı. - İSTANBUL