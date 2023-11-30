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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son maçında mağlup oldu

30 Kasım 2023 23:05 Son Güncelleme: 23:07 Abone Ol

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Club Brugge maçında son kez sahaya çıktı ve takımı 5-0 mağlup oldu. Çebi, 4 yıldan fazla süredir başkanlık görevini yürütüyordu.