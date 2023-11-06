Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile teknik sorumlu Burak Yılmaz arasındaki görüşmeden devam kararı çıktı. Yılmaz, 3 Aralık'ta yapılacak başkanlık seçimine kadar takımın başında olacak.

Karar verildi! Beşiktaş, Burak Yılmaz ile yola devam edecek

Süper Lig devi Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ile teknik sorumlu Burak Yılmaz görüştü. Bu görüşmeden Burak Yılmaz ile devam kararı çıktı.

BURAK YILMAZ GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Burak Yılmaz, Antalyaspor maçının ardından başkan Ahmet Nur Çebi ile görüştü. Bu görüşmede Burak Yılmaz'ın seçime kadar devam etmesi yönünde karar çıktı.

ÇEBİ DESTEK OLACAK

Genç antrenör, başkandan alacağı kararlarla ilgili destek istedi. Başkan Çebi ise, seçime kadar yeni bir teknik direktörü takımın başına getirmeyi düşünmediğini ifade edip Burak Yılmaz'a destek sözü verdi.