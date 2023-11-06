Aday olacak mı? Ahmet Nur Çebi yarın basın toplantısı düzenleyecek
Spor Haberleri
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün gündemine dair açıklamalar yapmak üzere yarın saat 13.00'te Tüpraş Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Çebi'nin, 26 Kasım-3 Aralık tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi için adaylık konusunda son kararını açıklaması bekleniyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere yarın saat 13.00'te Tüpraş Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
"Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Yarın (7 Kasım) Basın Toplantısı Düzenleyecek
Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kulübümüzün gündemine dair açıklamalarda bulunmak üzere, yarın (7 Kasım) saat 13.00'te Tüpraş Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecektir.
Kamuoyunun ve basın mensuplarının bilgilerine saygılarımızla sunarız."
ADAY OLACAK MI?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, 26 Kasım - 3 Aralık tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi için adaylık konusunda son kararını açıklaması bekleniyor.