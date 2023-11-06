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Aday olacak mı? Ahmet Nur Çebi yarın basın toplantısı düzenleyecek

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün gündemine dair açıklamalar yapmak üzere yarın saat 13.00'te Tüpraş Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Çebi'nin, 26 Kasım-3 Aralık tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi için adaylık konusunda son kararını açıklaması bekleniyor.