Beşiktaş, Başakşehir maçı için kampa girdi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de antrenmanı izledi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale çalışmayla tamamladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de antrenmanı izledi. - İSTANBUL