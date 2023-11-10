Beşiktaş Kulübü, Atatürk'ü anma töreni düzenledi
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Beşiktaş Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenledi. Törene kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve sporcular katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Beşiktaş Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenledi.
Tüpraş Stadı'nda bulunan Beşiktaş Müzesi'nin önünde gerçekleştirilen törene siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri ile sporcular katıldı.
Saygı duruşuyla başlayan anma töreni, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.
Kaynak: AA / Spor