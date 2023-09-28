Ahmet Nur Çebi, Adana Demir maçının önüne geçen Şenol Güneş-Salih Uçan gerilimi için sessizliğini bozdu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, stat isim sponsorluğu için düzenlenen imza töreninde Şenol Güneş ile Salih Uçan arasında yaşananları değerlendirdi. Adana Demirspor maçında deneyimli hocanın Salih'i itmesi tepki çekerken Çebi yaptığı açıklamada, "Salih ile Şenol Hoca arasındaki bağı, baba-oğul ilişkisini bilseniz o hareketin düşündüğünüz kadar kötü olmadığını anlayabilirsiniz. Olmasa iyiydi." ifadelerini kullandı.

Stat isim sponsorluğu için Tüpraş ile yapılan anlaşmanın imza töreninde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu. Çebi, Adana Demirspor maçında Şenol Güneş'in Salih Uçan'ı iterek soyunma odasına göndermesini de değerlendirdi.

"O HAREKET DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ KADAR KÖTÜ DEĞİL"

Çebi yaptığı açıklamada, "Maç bitmiş. Kaybetmek acı bir şeydir. O süreç içerisinde tüm sinirler gergin. Salih ile Şenol Hoca arasındaki bağı, baba oğul ilişkisini bilseniz o hareketin düşündüğünüz kadar kötü olmadığını anlayabilirsiniz. Olmasa iyiydi. O bir enstantane sonucu oluşmuş. Bir an önce oyuncularını içeri almak istiyor. Bu soruyu Şenol Hoca'ya sormanızda fayda var. Tasvip ettiğim bir olay olmasa dahi bunun kesinlikle artniyetli olmadığını biliyorum." dedi.

"SALİH SİZİN KADAR ALINMAMIŞTIR"

Şenol Güneş ile Salih Uçan arasında baba-oğul ilişkisi olduğunu belirten Çebi, "İkisi arasındaki ilişkiyi biliyorum, aralarında son derece sevgi ve saygı var. Uzun süreli bir olay değil. Oyuncuyu itmek olarak değil, soyunma odasına sokmak olarak bakın. Herkes zaten orada gergin. Anlık ve oradaki ambiyanstan oyuncularını çıkarabilme arzusundaki hoca hareketi olarak görüyorum. Baba oğul ilişkisi de olunca göze batmamalı. Onlar aralarında hallederler. Bu kadar büyütmeye gerek yok. Salih sizin kadar alınmamıştır. Şenol Hoca'yı babası gibi görüyor." ifadelerini kullandı.