Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kayınpederi hayatını kaybetti
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kayınpederi iş adamı Özdemir Yazıcı (88) sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze töreni yarın Şirinevler Camii'nde düzenlenecek.
Beşiktaş Kulubü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kayınpederi iş adamı Özdemir Yazıcı (88) hayatını kaybetti.
Sağlık sorunları nedeniyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören iş adamı Özdemir Yazıcı hayatını kaybetti. Yazıcı için yarın ikindi namazını müteakip Şirinevler Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Kılınacak cenaze namazının ardından Yazıcı, Öğlebeli Aile Mezarlığında toprağa verilecek. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor