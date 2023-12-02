Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Başkanlığından Ayrıldı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın yapılacak genel kurul öncesinde kulüp camiasına veda etti. Çebi, duygusal bir konuşma yaparak helallik istedi ve Beşiktaş'a olan sevgisini dile getirdi.
- Ahmet Nur Çebi, kongre üyeleriyle vedalaştı
İSTANBUL - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu ve kongre üyeleri ile vedalaştı.
Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşti. Mevcut Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, toplantının sona ermesinin ardından Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri, divan kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri ve kongre üyeleri ile tek tek kucaklaşarak vedalaştı.