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Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Başkanlığından Ayrıldı

2 Aralık 2023 15:01 Son Güncelleme: 15:03 Abone Ol

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın yapılacak genel kurul öncesinde kulüp camiasına veda etti. Çebi, duygusal bir konuşma yaparak helallik istedi ve Beşiktaş'a olan sevgisini dile getirdi.