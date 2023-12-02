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Beşiktaş Kulübü Yönetimi Oy Çokluğuyla İbra Edildi

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Beşiktaş Kulübü'nün Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu, 1 Ocak-29 Mayıs 2022 ve 29 Mayıs-31 Aralık 2022 dönemleri faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi. Olağan genel kurul BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde devam ediyor.

Beşiktaş Kulübü'nde Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunun, 1 Ocak-29 Mayıs 2022, 29 Mayıs-31 Aralık 2022 ve 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönem faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen siyah-beyazlı kulübün genel kurulu devam ediyor.

Faaliyet ve denetim raporlarının okunmasından sonra kulübün 1 Ocak-29 Mayıs 2022, 29 Mayıs-31 Aralık 2022 ve 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemleri için yönetim kurulu idari ve mali açıdan üyelerin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylamalarda Ahmet Nur Çebi dönemindeki yönetim kurulu idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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