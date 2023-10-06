Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş ile vedalaştı
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Şenol Güneş ile vedalaşmak üzere BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı.
Teknik Direktör Şenol Güneş ile vedalaşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lugano'ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar, yönetimi istifaya davet etmişti. Teknik Direktör Şenol Güneş istifa ederken, yönetim de seçim kararı aldı.
Tüm bu gelişmelerin ardından Şenol Güneş; futbolcular ve kulüp çalışanları ile vedalaşmak üzere Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Tecrübeli teknik adam ile vedalaşan Başkan Ahmet Nur Çebi, tesislerden ayrıldı ve Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'na hareket etti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor